Najmlađi igrač Eurobasketa izveo zakucavanje za pamćenje: Najljepši potez turnira, ovo je poezija

Mika Murinen je spreman za velika djela. Pogledajte šta je uradio na meču sa Britanijom.

Izvor: X/Eurohoopsnet/printscreen

Vidjeli smo vjerovatno najbolji potez ovogodišnjeg Eurobasketa, a izveo ga je najmlađi igrač na turniru. Finski krilni centar Mika Murinen izveo je sjajno zakucavanje na meču sa Velikom Britanijom.

Ovaj košarkaš rođen 4. marta 2007. godine trenutno je u Americi gdje igra za jednu srednju školu, tako da nije stigao ni do koledža, a već je na Eurobasketu. Imao je sjajan meč sa Švedskom kada je prelomio utakmicu sa serijom od pet poena, a sada je zablistao u kontri.

U pobjedi nad Britancima 109:79, a on je ubacio 6 poena i imao je 4 skoka. A pogledajte kako je zakucao u kontri:

Ko je Mika Murinen?

Mladi Murinen je visok 210 centimetara, a i dalje igra krilo. Otac Kimo Murinen mu je bio reprezentativac Finske i stigao je da igra za Napoli Skafati, Skajlajnerse iz Frankfurta. Majka Jeni Laksonen je takođe bila reprezentativka Finske. Sada se za njega raspituju Djuk, Arkanzas, Kentaki, Sjeverna Karolina i UCLA.