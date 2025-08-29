Markanen dao 43 poena na Eurobasketu, ali ostao bez rekorda: Nenad Marković za poen bolji od njega

Lauri Markanen je ostao bez rekorda koji drži Edi Terans, a ispred njega su između ostalih ostali Luka Dončić i Nenad Marković.

Izvor: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Na kraju nije pao rekord star više od pola vijeka, ali pamtiće se ova partija Laurija Markanena. Finski krilni centar pregazio je Veliku Britaniju. Jednoj od najslabijih selekcija Eurobasketa ubacio je čak 43 poena!

Finci su nakon mučenja na startu sa Šveđanima, rutinski uspjeli na domaćem terenu u Tampereu da pobijede nejake Britance 109:79, a njihov NBA lider je sipao. Već poslije poluvremena je za samo 14 minuta postigao 29 poena, a onda je malo "smanjio gas" u drugom dijelu. Takođe, skoro da ga nije bilo u posljednjoj četvrtini.

Finci su sada poslije ove ubjedljive pobjede uspjeli da se popnu na vrh grupe B, ali ih tek čekaju pravi izazovi. Naredni rival je Crna Gora, a onda će sa Litvancima i Nijemcima igrati za vrh. Što se tiče Britanije, slijedi meč sa Švedskom, pa Njemačka i Crna Gora.

Koga je jurio Markanen?

Markanen je prestigao Aleksandra Đorđevića i Janisa Adetokumba koji su postigli po 41 poen na jednom meču, a izjednačio je i svoj lični rekord od 43 poena protiv Hrvata 2022. godine.

Iznad njega je ipak ostao neprevaziđeni Edi Teras. Amerikanac koji je nastupao za Belgiju je Albaniji davne 1957. godine ubacio 63 poena, a ispred su ostali i Luka Dončić sa 47 poena protiv Francuske, dva meča Nikosa Galisa sa 46 i 45 poena, kao i partije Mikija Berkovica, Dorona Jamčija i Nenada Markovića sa po 44 poena. Nekadašnji reprezentativac BIH dao je 44 poena Letoniji 1997. godine i tada je BiH pobijedila 96:94.