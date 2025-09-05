Skariolo u Nišu vidio novog Ljulja: Zvao ga na Eurobasket, sa 19 mu predao ključeve Španije

Serđo Skariolo je za razliku od ranijih godina kada je vodio drim tim na prvenstva sada poveo klince na Eurobasket. Ispao je odmah, ali kako kaže - ponosan je na Marija Sent Superija koga je primijetio u Nišu.

Španija je porazom od Grčke u posljednjem kolu grupne faze Eurobasketa ispala sa prvenstva na kome je branila zlato. Nije uspio tim Serđa Skariola da se vrati iz ogromnog minusa, mada su preokrenli pred kraj meča.

Duel su na parketu završili plejmejkeri Serhio de Larea i Mario Sent Superi, dva 19-godišnjaka. Sent Superi je imao odličan meč iza sebe, a poslije svega je upravo njega pomenuo selektor Skariolo.

''Niko ne sanja da će izgubiti posljednju utakmicu. Volio bih da pobijedim, ali ne bih mogao biti ponosniji na trud svojih igrača. Završili smo utakmicu sa dva 19-godišnja igrača jer su to zaslužili. Igrao sam sa njima jer sam se osjećao prijatno igrajući sa njima. Volim tu sliku zatvaranja jednih vrata, ali istovremeno otvaranja drugih koja vide svijetlost.

Svaka ljubavna priča se završava. To je kao kada se par razvede, ali nastavi da se sastaje i ima djecu zajedno. Imamo mnogo djece u ovom timu, o kojima sam se brinuo dugi niz godina i volio sam da ih gledam kako rastu. Niko nije nezamjenljiv. Kada sam preuzeo tim, svi su mi govorili da je veoma teško poboljšati ono što smo postigli, i siguran sam da će isto reći svakome ko dođe sljedeći", rekao je emotivni Skariolo poslije meča.

Smjena generacija je odavno u toku u timu Španije, pa su tako osim Sent Superija i De Lareee tu i Santi Aldama i Haime Pradilja koji su 2001. godište, Đoel Para koji je 2000. i Hosep Puerto koji je 1999. Jedini igrači preko 30 godina su Dario Brizuela i Vili Ernangomez.

Cijeli svijet ga vidio u Nišu, sad treba da zamijeni Ljulja i Ćaća

Rođen 14. aprila 2006. godine u Malagi Mario Sent Superi se probio u prvi plan kada je 2023. godine došao u Srbiju da igra Eurobasket za grače do 18 godina. Na kraju je došao do finala u kom ga je nadigrala Srbija predvođenja MVP-em turnira Nikolom Topićem.

Posebno je bio inspirisan u finalu sa 17 poena i tri ukradene lopte, a na turniru je prosječno imao 9,9 poena, dva skoka i 1,6 asistencija. Na kraju nije stigao do idealnog tima prvenstva u Nišu, ali jeste do Eurobasketa dvije godine kasnije. MVP Nikola Topić koji je u posljednji čas otpao iz tima Svetislava Pešića je bio tu uz Bogoljuba Markovića, reprezentativca Njemačke Ivana Harčenkova, kao i dva Španca - Uga Gonzalesa i Adea Maru.

Kakav je bio na Eurobasketu?

Momak koji je odlučio da od ove sezone igra u NCAA za Gonzagu završio je turnir sa 8,4 poena, 2,8 asistencija i 1,4 skoka po meču. Najbolji je bio baš protiiv Grčke sa 13 poena, dvije asistencije i jednim skokom, a vidjećemo da li je spreman da u budućnosti zajedno sa De Lareom nosi ekipu Španije. Sa nekim drugim selektorom i uz Huana Nunjeza, Santija Hustu, Huga Gonzalesa... Dolazi neka nova Španija, mada djeluje da se zlatna generacija više nikada neće ponoviti.