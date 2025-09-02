Španija pred eliminacijom sa Eurobasketa: Italijani preživjeli triler, mogu i do prvog mjesta

Evropski šampion strepi nakon poraza od Italije u derbiju Grupe C.

Izvor: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Italije savladala je selekciju Španije u neizvjesnoj zavšnici rezultatom 67:63. Daleko od toga da smo gledali meč kakav smo očekivali od košarkaških velesila, ali se na kraju računa samo pobjeda. Italija se sačuvala šanse da završi kao prva u grupi C, Španija strepi jer mora da pobijedi Grčku i navija za Bosance protiv Gruzije.

Derbi Grupe C počeo je potpuno neočekivano. Španci su otvorili meč serijom 13:0, a Italijani nisu dali koš sedam i po minuta. Nijang je pokrenuo "azure" zakucavanjem, a onda vezao nekoliko poena što je bilo dovoljno da se njegov tim rezultatski vrati u utakmicu. Nakon prvih 10 minuta bilo je 18:10 za Špance, što je bio povoljan rezultat za izabranike Đanmarka Poceka nakon očajnog starta.

Dobro su Italijani otvorili drugu dionicu, Rići je konačno pogodio trojku, da bi Serđo Skariolo odmah reagovao tajm-autom. Rasplamsala se borba u nastavku, Italijani sredinom dionice konačno stižu do izjednačenja, ali ne i do preokreta. "Crvena furija" odgovara serijom 6:0 i na poluvrijeme idu sa vođstvom 36:30.

Loš kvalitet košarke gledali smo u trećoj četvrtini, revija promašaja, grešaka sa obje strane, ali Italijani uspijevaju da povedu po prvi put na meču u samom finišu - 49:47.

Mirisalo je na dramu i dobili smo dramu, ali nažalost ona nije bila uslovljena dobrom košarkom i nadigravanjem koje smo očekivali. U samoj završnici su se promašivale trojke, ziceri, a Vili Ernangomez je u posljednjem minutu propustio šansu da donese Špancima +3. Italijani preokreću na 64:63 sa linije penala na 32 sekunde do kraja. Odbranila se Italija, posrnuo je Enangomez, da bi Para onda svom timu presudio nesportskom. Spisu je bio siguran sa linije penala i obezbijedio novu pobjedu Italijanima.

Dijuf je predvodio Italiju do pobjede sa 14 poena i osam skokova, dok je Rići dodao 11 poena i pet skova. Nijang je ostvario dabl-dabl od 10 poena i 10 akokova.

Kod Španaca je prednjačio Aldama sa 19 poena i 10 skokova, ispratio ga je Serhio de Larea sa 15 poena.