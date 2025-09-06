Selektor Turske Ergin Ataman opet kukao na Eurobasketu

Ergin Ataman i Džedi Osman nisu bili nimalo srećni jer je Turska morala da igra u podne svoj meč osmine finala Eurobasketa.

Turska je uz mnogo muke uspjela da pobijedi Švedsku u prvom meču osmine finala Eurobasketa 85:79, a nakon meča je uslijedila opšta kuknjava. U dva dana pred ovaj meč stalno se žalio na termin utakmice Ergin Ataman, a i kada je pobijedio to mu je smetalo.

"Prije meča je moj osjećaj bio kao na početku. Kada sam analizirao tim Švedske vidio sam da su jako opasni. Naravo svi misle da je Turska jedan od dva favorita za zlato, ali ovakve utakmice su jako opasne. Posebno ako igrate ujutru. Posljednji put kada sam igrao košarku na ovom nivou ovako rano bilo je 2022. kada smo igrali u 12 sati. A prije toga je bilo prije 30 godina kada sam trenirao juniore. Postoji ritam za igrače, sportiste na visokom nivou. Našim igračima je to bilo jako teško i zato sam se u posljednja dva dana stalno žalio", rekao je Ataman na konferenciji za medije poslije meča.

Istakao je Ataman da mu je teško da shvati zbog čega se igra ovako rano i naglasio je da je zbog toga njegov tim jako loše otvorio meč i dozvolio rivalima da se odlijepe.

"Ovo je veoma visok nivo košarke i zato mi je teško da shvatim ovakav mentalitet. Jako meko u odbrani smo počeli meč, nismo se probudili, a kada smo shvatili da smo u teškoj situaciji u trećoj četvrtini smo se vratili u meč jakom odbranom. Ali dali smo Švedskoj samopouzdanje i cijeli meč nam je bio jako težak. Sada mislimo samo na četvrfinale koje ćemo igrati u normalnom terminu, ako to ne promijene", rekao je Ataman poslije meča.

Žalio se i Osman

Džedi Osman je na ovom meću vrlo brzo napravio tri lične greške, a onda se probudio u drugom dijelu igre i završio je meč sa 17 poena. Na kraju je istakao da mu je takođe smetao termin meča, kao i da ne vidi razlog da se dnevno ne igraju po dva meća osmine finala.

"Za mene nema razloga da bilo šta dodam oko vremena odigravanja meča, a da trener to nije već rekao. Meni samo nije jasno kako je moguće da završimo kao prvi u grupi i onda igramo u prvom terminu. Meni to nema smisla, ali svejedno.

To bi definitivno pomoglo, pošto se ne sjećam kada sam pre toga igrao u ovom terminu. Samo dva puta sam igrao i to nije dobar termin za košarku", završio je Osman.

Turci će u narednoj fazi igrati protiv boljeg iz duela između selekcije Bosne i Hercegovine i Poljske, a upravo je centar "zmajeva" Jusuf Nurkić kritikovao "kuknjavu" zbog termina s obzirom da se sutrašnji meč igra takođe u 11 časova po našem vremenu.

