"Ljudi idu na Mjesec, a mi stojimo": Ergin Ataman opet ljut, u ovome bi ga podržao i Kari Pešić

"Ljudi idu na Mjesec, a mi stojimo": Ergin Ataman opet ljut, u ovome bi ga podržao i Kari Pešić

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Selektor Turske opet udario na FIBA, za jedno ima pravo.

ergin ataman trazi od fiba 14 ili 15 igraca Izvor: diebilderwelt / Alamy / Profimedia/Pedja Milosavljevic / Alamy

Selektor košarkaške reprezentacije Turske Ergin Ataman ponovo je kukao na konferenciji za medije poslije plasmana u četvrtfinale. Daleko od toga da su Turci imali lak posao protiv Šveđana koji su umalo režirali senzaciju i eliminisali jedan od najboljih timova na Eurobasketu. Ipak, Aleperen Šengun je odigrao sjajnu završnicu i spasio svoj tim velike bruke.

Ataman se žalio zbog ranijeg termina meča, ali to nije sve što je zasmetalo Turčinu. Ponovo je apelovao na FIBA i definitivno podigao veliku buru u košarkaškoj javnosti.

"Htio bih da kažem nešto o ovome.Vjerujem da je vrijeme da FIBA razmisli o napretku ovog takmičenja. Neki timovi sada igraju sa 10 ili čak 9 igrača u sastavu jer nam dajete 12 igrača na početku turnira. Poslije tri nedjelje morate da igrate tako i kada se dese povrede možda neki timovi moraju da igraju na kraju finale sa osam igrača", rekao je Ataman.

Smatra da je vrijeme da FIBA dozvoli timovima da povedu 14 ili 15 igrača, što bi umnogome olakšalo posao trenerima. U dosadašnjem dijelu šampionata nekoliko reprezentacija je ostalo bez igrača zbog povreda, što je veliki problem.

"Dajte, ljudi idu na Mjesec, vrijeme je da se nešto promijeni. Da se promijeni ovo pravilo i da se na turnir vodi 14-15 igrača. Da se promijeni ovaj sistem u kome igramo ujutru, da se igraju po dvije utakmice dnevno u četvrfinalu. Ovdje smo dva mjeseca, dajte nam još dva dana svima. To je dobro i za ljude koji gledaju TV prenose, zašto ovo radimo? Košarka je šou, zašto igramo ovako rano. Vrijeme je da nešto promijenimo. Ne želim da protestvujem, da se žalim nego da predložim nešto da bi se poboljšao kvaliet košarke", rekao je nezadovoljni Ataman.

Selekcija Turske će u narednoj fazi Eurobasketa igrati protiv boljeg iz okršaja Bosne i Poljske koji je na programu u nedjelju od 11 časova.

