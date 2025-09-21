"Zaslužuju muža i oca, povlačim se": Šok u Los Anđelesu, kultni Slovenac se oprostio

Anže Kopitar je poslije dva osvojena Stenli kupa i 20 NHL sezona riješio da se povuče i završi hokejašku karijeru.

Nije Luka Dončić najveća zvijezda u Los Anđelesu kada su Slovenci u pitanju, to je za sada ipak Anže Kopitar. Kultni centar Los Anđeles Kingsa je sada rastužio cijeli grad kada je najavio da će mu naredna NHL sezona biti posljednja.

Kopitar, koji ima 38 godina, na konferenciji za medije je u pratnji supruge Ines i djece Neže i Jakoba objavio da je donio odluku da se povuče. Vratiće se u Sloveniju da živi i probaće da se sada što više posveti porodici.

Zašto se povlači Kopitar?

"Zaslužuju muža i oca koji će biti kod kuće i prisutan u trenucima života koji dolaze. Djeca ulaze u vrlo važno razdoblje svog života i želim im biti što više dostupan. Znao sam da ovog ljeta moram da dam sve od sebe kako bih se pripremio za sezonu i na to se trenutno fokusiram.

Za mene je Los Anđeles oduvijek bio moj tim, moj dom. Ovdje smo se uvijek osjećali ugodno, moja djeca su ovdje rođena, tako da nikada nisam razmišljao o odlasku bilo gdje drugdje. Činjenica da smo prvi donijeli trofej u Los Anđeles čini ga još posebnijim. A onda je bio još jedan. To su ključni trenuci, sjajne uspomene koje ne možete jednostavno ignorisati.

Zašto sam sada objavio vijest? Jednostavno sam osjećao da želim da se ovo sada riješi kako ne bih poremetio pripreme tima. Posljednje što sam želio je da skrenem pažnju s tima i da je usmjerim na sebe. Jednostavno sam osjećao da je ovo najbolje vrijeme", rekao je Kopitar.

Ko je Anže Kopitar?

“They deserve a husband and a dad who’s home and present.”



With his family by his side, Anze Kopitar announced his plans to retire after the 2025–26 NHL season.pic.twitter.com/xos4v4ASpH — Sportsnet (@Sportsnet)September 18, 2025

On je 2006. godine postao prvi Slovenac u NHL-u i od samog početka karijere je u Los Anđeles Kingsima. Ima 1.278 bodova u karijeri po čemu je 40. u istoriji NHL-a. Ima najviše nastupa u istoriji Kingsa (1.454) i najviše asistencija (838), a drugi je po broju bodova i treći po broju golova (440). Sada ulazi u svoju 20. NHL sezonu. Osvojio je Stenli kup 2012. i 2014. godine, bio je na NHL Ol-Star meču pet puta, a osim za Kingse igrao je u karijeri za Jesenice, Kranjsku Goru i Sedertalje u Švedskoj.