Apple-ov tajni spisak ugledao svjetlost dana! Procurili svi uređaji koje će Kupertino predstaviti 2026.

Rana beta verzija iOS-a otkrila je internu listu neobjavljenih Apple uređaja koji su planirani za 2026. godinu i period nakon toga.

Apple sprema čitav talas novih proizvoda. Nakon niza glasina i ranih informacija koje smo mogli da čujemo o novim Apple modelima, sada je procurio čitav spisak uređaja koje će tehnološki gigant iz Kupertina predstaviti 2026. godine, pa i dalje.

Do ovog spiska došao je MacRumors, kojem je neimenovani kupac jednog Apple prototipa prosledio ranu beta verziju iOS 26 softvera, zajedno sa internom listom "neobjavljenih uređaja i funkcija" koja se u njemu našla.

U pitanju je verzija sistema sa oznakom 23A5234w, koja je nastala pre prve zvanične developer iOS 26 beta verzije, čija je oznaka bila 23A5260n. U tom periodu razvoja Apple je operativni sistem još uvek interno nazivao iOS 19, pa je upravo pod tim imenom softver i označen u kodu.

Lista sadrži veliki broj referenci na buduće Apple uređaje, nove čipsete i interne kodne nazive koje kompanija koristi tokom razvoja. Zanimljivo je da se veliki deo ovih proizvoda već ranije pojavljivao u glasinama i izveštajima pouzdanih insajdera. Ipak, prisustvo ovih naziva u stvarnom Apple-ovom softveru praktično potvrđuje da su projekti aktivni i da se na njima zaista radi.

Iako lista ne otkriva tačne datume predstavljanja, jasno je da se Apple-ovi planovi protežu daleko u budućnost. A ako nas je istorija ičemu naučila, onda je to da su curenja iz beta verzija iOS-a često bila pouzdan pokazatelj onoga što kompanija sprema iza zatvorenih vrata.

Pogledajte čitav spisak uređaja otkrivenih u ranoj iOS 26 beta verziji: