Apple-ov tajni spisak ugledao svjetlost dana! Procurili svi uređaji koje će Kupertino predstaviti 2026.

Apple-ov tajni spisak ugledao svjetlost dana! Procurili svi uređaji koje će Kupertino predstaviti 2026.

Autor Nikolina Damjanić Izvor Smartlife
0

Rana beta verzija iOS-a otkrila je internu listu neobjavljenih Apple uređaja koji su planirani za 2026. godinu i period nakon toga.

Apple uređaji koji stižu 2026 Izvor: VTT Studio / Shutterstock.com

Apple sprema čitav talas novih proizvoda. Nakon niza glasina i ranih informacija koje smo mogli da čujemo o novim Apple modelima, sada je procurio čitav spisak uređaja koje će tehnološki gigant iz Kupertina predstaviti 2026. godine, pa i dalje.

Do ovog spiska došao je MacRumors, kojem je neimenovani kupac jednog Apple prototipa prosledio ranu beta verziju iOS 26 softvera, zajedno sa internom listom "neobjavljenih uređaja i funkcija" koja se u njemu našla.

U pitanju je verzija sistema sa oznakom 23A5234w, koja je nastala pre prve zvanične developer iOS 26 beta verzije, čija je oznaka bila 23A5260n. U tom periodu razvoja Apple je operativni sistem još uvek interno nazivao iOS 19, pa je upravo pod tim imenom softver i označen u kodu.

Izvor: Apple

Lista sadrži veliki broj referenci na buduće Apple uređaje, nove čipsete i interne kodne nazive koje kompanija koristi tokom razvoja. Zanimljivo je da se veliki deo ovih proizvoda već ranije pojavljivao u glasinama i izveštajima pouzdanih insajdera. Ipak, prisustvo ovih naziva u stvarnom Apple-ovom softveru praktično potvrđuje da su projekti aktivni i da se na njima zaista radi.

Iako lista ne otkriva tačne datume predstavljanja, jasno je da se Apple-ovi planovi protežu daleko u budućnost. A ako nas je istorija ičemu naučila, onda je to da su curenja iz beta verzija iOS-a često bila pouzdan pokazatelj onoga što kompanija sprema iza zatvorenih vrata.

Pogledajte čitav spisak uređaja otkrivenih u ranoj iOS 26 beta verziji:

  • AirTag 2 - B589
  • Apple Studio Display 2 - J427, J527
  • Apple TV (nova generacija) - J355
  • Home hub (varijanta sa bazom) - J490
  • Home hub (zidna varijanta) - J491
  • Nepoznati kućni dodatak - J229
  • Tabletop robot - J595
  • HomePod mini 2 - B525
  • iPad 12 (Wi-Fi) - J581
  • iPad 12 (Cellular) - J582
  • M4 iPad Air 11 inča (Wi-Fi) - J707
  • M4 iPad Air 11 inča (Cellular) - J708
  • M4 iPad Air 13 inča (Wi-Fi) - J737
  • M4 iPad Air 13 inča (Cellular) - J738
  • iPhone 17e - V159
  • iPhone Air 2 - V62
  • iPhone 18 Pro - V63
  • iPhone 18 Pro Max - V64
  • Savitljivi iPhone - V68
  • Povoljan MacBook sa A18 Pro čipom - J700
  • M5 Pro MacBook Pro 14 inča - J714c
  • M5 Max MacBook Pro 14 inča - J714s
  • M5 Pro MacBook Pro 16 inča - J716c
  • M5 Max MacBook Pro 16 inča - J716s
  • M5 MacBook Air 13 inča - J813
  • M5 MacBook Air 15 inča - J815
  • M5 Mac Studio (M5 Max) - J775c
  • M5 Mac Studio (M5 Ultra) - J775d
  • M5 Mac mini - J873g
  • M5 Pro Mac mini - J873s
  • M6 MacBook Pro 14 inča - J804
  • M6 Pro MacBook Pro 14 inča - K114c
  • M6 Max MacBook Pro 14 inča - K114s
  • M6 Pro MacBook Pro 16 inča - K116c
  • M6 Max MacBook Pro 16 inča - K116s
  • Vision Air headset - N100
  • AR naočare prototip - N421
  • AR naočare povezane sa Mac-om - N107
  • Povoljniji Vision Pro / Vision Pro 2 - N109
  • AI pametne naočare - N50 / N401
  • Apple Watch Series 12 (Wi-Fi) - N237
  • Apple Watch Series 12 (Cellular) - N238
  • Apple Watch Ultra 4 - N240
  • U3 Ultra Wideband čip - T2034
  • M5 Pro / Max / Ultra čip - T6050
  • M6 čip - T8152
  • A20 / A20 Pro čip - T8160
  • S11 čip - T8320
  • Nepoznati uređaj ili projekat - N110
  • Nepoznati uređaj ili projekat - N209
  • Nepoznati uređaj ili projekat - N216
  • Nepoznati uređaj ili projekat - J349
  • Nepoznati uređaj ili projekat - J190
  • Nepoznati uređaj ili projekat - J226

