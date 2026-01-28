Svi su ga otpisali, ali Apple nije: iPhone star 13 godina iznenada dobio ažuriranje

Apple je upravo uradio nešto što se gotovo nikad ne viđa u svijetu pametnih telefona - ažurirao je iPhone star više od 10 godina i time mu produžio "život" do 2027.

Izvor: Oleg GawriloFF / Shutterstock

Iako je predstavljen još u septembru 2013. godine, iPhone 5s je upravo dobio novo softversko ažuriranje, punih 13 godina nakon lansiranja. Ažuriranje je stiglo i za iPhone 6, koji je na tržištu od 2014. godine.

Riječ je o verziji iOS 12.5.8, koja produžava važenje digitalnog sertifikata neophodnog za ključne funkcije poput iMessage-a, FaceTime-a i aktivacije uređaja. Zahvaljujući ovom potezu, ove opcije će nastaviti da rade i posle januara 2027. godine, iako su prethodno bile ograničene istekom sertifikata.

Bez ovog ažuriranja, pojedine osnovne funkcije na starim iPhone modelima prestale bi da rade čim sertifikat istekne. Sada je Apple omogućio da ključne usluge ostanu aktivne još godinama, što je iznenadilo i korisnike i tehnološku javnost.

Zanimljivo je da su iPhone 5s i iPhone 6 poslednji put dobili ažuriranje još u januaru 2023. godine, kada su isporučene važne bezbjednosne zakrpe. Apple se javno obavezao da obezbedi najmanje pet godina bezbednosnih ažuriranja po uređaju, ali u praksi ta podrška često traje znatno duže.

Kao primjer se navodi iPhone 6s, koji je lansiran prije 11 godina, a i dalje dobija zakrpe. Taj model je u septembru 2025. godine dobio iOS 15.8.5, a sada i iOS 15.8.6, koji donosi isto produženje sertifikata.

Uz sve to, Apple je paralelno objavio i nove verzije iOS 18 i iOS 16, čime je dodatno naglasio razliku u dugoročnoj softverskoj podršci u odnosu na konkurenciju. Rijetko koji proizvođač pametnih telefona i dalje ažurira uređaje stare više od decenije.

Za vlasnike iPhone 5s i iPhone 6 ovo znači jedno: telefon koji je odavno proglašen "zastarjelim" i dalje ostaje upotrebljiv za osnovne Apple servise, i to još nekoliko godina.

Izvor: Telegraf Biznis