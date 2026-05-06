Jubilarni iPhone neće imate prave tastere i slušalicu? Apple sprema velike promjene za 20. rođendan

Apple navodno testira tastere bez pokretnih delova, ekran bez izreza i displej koji ispušta zvuk.

Izvor: x.com / @UniverseIce

Iako se već godinama priča da će iPhone dobiti "solid-state" tastere umjesto fizičkih, to se još uvijek nije ostvarilo. Međutim, najnovije informacije tvrde da ćemo ovo rješenje ipak vidjeti, ali u septembru 2027, odnosno na jubilarnom modelu kojim će Apple proslaviti 20 godina iPhone-a.

Kako tvrdi jedan insajder iz Kine, Apple testira tastere koji zapravo nemaju pokretne dijelove, već koriste vibraciju kako bi simulirali klik - slično HOME tasteru na iPhone 7, 8 i SE telefonima.

Ukoliko se tvrdnje obistine, ovakvo rješenje bi se savršeno uklopilo u novi dizajn sa četvorostruko zakrivljenim ekranom koji se preliva preko ivica uređaja.

Ovi tasteri su navodno prošli rigorozne testove - rade bez greške čak i kada se nose rukavice, kada su ruke mokre ili se koriste u ekstremnim temperaturnim uslovima.

Posebno je zanimljiva tvrdnja da će ih pokretati namjenski čip niske potrošnje, odnosno da će pružati povratni osjećaj čak i kada je telefon potpuno ugašen.

Navodno, jubilarni iPhone donosi i kraj za prepoznatljivi Dynamic Island izrez na vrhu ekrana. Apple planira da Face ID i selfi kameru sakrije ispod displeja, koristeći napredniji OLED panel. Čak će i staklo biti ojačano novom generacijom Ceramic Shield zaštite koja će biti još otpornija na ogrebotine.

Još jedan radikalan potez je uklanjanje klasične slušalice sa vrha telefona. Umjesto nje, Apple uvodi zvuk ispod ekrana, tehnologiju gdje sam displej vibrira i proizvodi zvuk. To bi značilo da će telefon biti gotovo potpuno zatvoren, bez vidljivih proreza i rupa, prenosi GSMArena.

Da bi ova futuristička mašina imala dovoljno snage, tvrdi se da Apple planira ugradnju ogromne baterije kapaciteta 6.000 mAh. Pored toga, korisnici će konačno dobiti i opciju reverzibilnog bežičnog punjenja, što znači da će iPhone-om moći da pune svoje AirPods slušalice ili Apple Watch.