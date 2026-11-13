Mačak iz Amsterdama postao prava turistička atrakcija: Patrolira kanalima u policijskom prsluku, slike obišle svijet

Crni mačak Nimis osvojio je milione ljudi na internetu zahvaljujući žutom prsluku za spasavanje sa policijskim amblemom.
Sedmogodišnji crni mačak Nimis, koji živi sa vlasnicom Lidijom Faber na kućici na vodi u Amsterdamu, postao je internet senzacija i omiljena turistička atrakcija zahvaljujući svom žutom prsluku za spasavanje.
Reflektujući prsluk kupljen mu je još dok je bio mače, iz bezbjednosnih razloga, jer amsterdamski kanali imaju visoke zidove, a mačke koje upadnu u vodu često ne mogu same da izađu.
Kada su komšije počele da ga zovu lokalnim policajcem zbog upečatljive odjeće, vlasnica mu je dodala amblem sa natpisom "Policija", kupljen u prodavnici igračaka, i tako je mačak postao nezvanični životinjski patrolni službenik, piše Profimedia.rs.
Snimci njegovih svakodnevnih obilazaka prikupili su milione pregleda na internetu.
Posjetioci iz cijelog svijeta sada dolaze do njegovog broda, a čak se i pravi policajci fotografišu sa njim.
U pripremi je i dječja knjiga o njegovim avanturama, u kojoj će se pojaviti i njegov desetomjesečni brat Bauf.
(N1/Mondo)