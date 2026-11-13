Mačak iz Amsterdama postao prava turistička atrakcija: Patrolira kanalima u policijskom prsluku, slike obišle svijet

Crni mačak Nimis osvojio je milione ljudi na internetu zahvaljujući žutom prsluku za spasavanje sa policijskim amblemom.

Izvor: Purring Hearts/youtube/screenshot

Sedmogodišnji crni mačak Nimis, koji živi sa vlasnicom Lidijom Faber na kućici na vodi u Amsterdamu, postao je internet senzacija i omiljena turistička atrakcija zahvaljujući svom žutom prsluku za spasavanje.

Reflektujući prsluk kupljen mu je još dok je bio mače, iz bezbjednosnih razloga, jer amsterdamski kanali imaju visoke zidove, a mačke koje upadnu u vodu često ne mogu same da izađu.

Kada su komšije počele da ga zovu lokalnim policajcem zbog upečatljive odjeće, vlasnica mu je dodala amblem sa natpisom "Policija", kupljen u prodavnici igračaka, i tako je mačak postao nezvanični životinjski patrolni službenik, piše Profimedia.rs.

Snimci njegovih svakodnevnih obilazaka prikupili su milione pregleda na internetu.

Posjetioci iz cijelog svijeta sada dolaze do njegovog broda, a čak se i pravi policajci fotografišu sa njim.

U pripremi je i dječja knjiga o njegovim avanturama, u kojoj će se pojaviti i njegov desetomjesečni brat Bauf.

(N1/Mondo)