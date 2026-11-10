Veterinar upozorava: Evo zašto štapovi i tvrde žvakalice mogu naštetiti psima

Povrede mogu biti katastrofalne, a u nekim slučajevima i smrtonosne.

Izvor: Youtube printscreen / Amazing Dogs

Veterinar Ben Simpson-Vernon, koji je na TikToku poznat pod imenom Ben the Vet, često dijeli savjete vlasnicima pasa i upozorava ih da neke stvari koje smatraju dobrim za svoje ljubimce to zapravo nisu. Među njima je i bacanje štapova psima, zabava u kojoj mnogi psi beskrajno uživaju.

"Povrede mogu biti katastrofalne, a u nekim slučajevima i smrtonosne ako se stvori apsces i začepe disajni putevi ili dođe do jakog krvarenja. Vidio sam neke vrlo tužne slučajeve u kojima su mladi psi u najboljim godinama uginuli kao posljedica toga, što je, naravno, jako teško za njihove porodice", rekao je Simpson-Vernon za Njuzvik (Newsweek) i pojasnio kako psi koji jure za štapom mogu da nalete na njega i probodu zadnji dio grla.Komadići štapova mogu da se odlome, što dovodi do stvaranja apscesa i otoka koji može da blokira njihove disajne puteve.

Međutim, to ne znači da psi moraju potpuno da se odreknu omiljene igre. Simpson-Vernon podstiče vlasnike da se igraju donošenja sa svojim psima, ali da nikada ne koriste štap.

Šta onda? Izbora je pregršt - od loptica, preko frizbija, pa do raznih drugih igračaka

Tvrde glodalice još su jedna stvar koju bi Simpson-Vernon držao podalje od svog psa. Kao veterinar opšte prakse, redovno viđa prelome zuba uzrokovane tvrdim predmetima za žvakanje, poput rogova, kostiju... Ponekad vlasnici nisu svjesni činjenice da je zub oštećen, nego se to otkrije kada pas dođe zbog nečeg drugog. Ako se odlomi dovoljan dio krune zuba i ogoli osjetljive nerve, prelom će biti bolan, ističe veterinar. Psi mogu da se prilagode tako što izbjegavaju žvakanje na bolnoj strani usta, rekao je, što rezultira nakupljanjem više kamenca na zubima na toj strani.

"Ljudi su često šokirani kada čuju da su rogovi previše tvrdi za žvakanje i pretpostavljaju da su, s obzirom na to da se slobodno prodaju, bezbjedni, ali to zapravo nije slučaj", rekao je.

Test noktom

Umjesto toga, preporučio je "test noktom". Ako vlasnici mogu da utisnu glodalicu svojim noktom, Simpson-Vernon kaže da je dovoljno mekana za psa. Ako ne mogu, mogla bi psu da polomi zub.

Razlozi zašto psi vole da žvaću štapove Izvor: Youtube / Amazing Dogs

(Mondo.rs)