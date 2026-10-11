U Doboju otvoren treći "Pas šou": Prijavljeno 426 pasa (foto)

Na treći "Pas šou" u Doboju prijavljeno je 426 pasa iz BiH i više evropskih zemalja, a organizovane su tri izložbe svih rasa.

Izvor: SRNA/Aleksandar Lukić

U Doboju je danas otvoren treći "Pas šou", manifestacija u okviru koje su organizovane dvije nacionalne izložbe pasa svih rasa i Međunarodna izložba pasa svih rasa.

Na manifestaciji, koju organizuje Kinološko društvo "Primarijus dr Zoran Janjušević" iz Doboja, prijavljeno je 426 pasa koji su kroz tri izložbe svrstani u devet FCI grupa.

Predsjednik dobojskog Kinološkog društva Siniša Đorđević rekao je novinarima da je u ovom gradu sve veći broj koji se bave kinologijom i da je generalno zadovoljan današnjim odzivom i učesnicima s obzirom na kišovito vrijeme.

Đorđević, koji vodi fondaciju i prihvatilište za pse, apelovao je na građane da imaju odgovoran odnos prema životinjama, a roditeljima poručio da psi nisu igračke koje nakon određenog vremena mogu izbaciti na ulicu.

On kaže da fondacija na godišnjem nivou uspijeva da udomi oko petnaestak pasa, ali da su potrebe daleko veće jer prihvatilište na godišnjem nivou zaprimi oko stotinu pasa.

Iz organizacionog odbora današnje manifestacije saopšteno je da izlagači dolaze iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Poljske i Češke.

Manifestacija se održava na Stadionu sportskih igara, a generalni pokrovitelj je grad Doboj.