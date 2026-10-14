Imanje u naselju Rika nadomak Jajca postalo je dom za stotine odbačenih i zlostavljanih životinja o kojima se iz ljubavi brine Bruno Jelović, a emotivna scena sa ovog mjesta obišla je i dirnula region.

Izvor: Instagram/kristijanilicic

Na svega nekoliko kilometara od Jajca nalazi se ranč Ahiles, gdje je Bruno Jelović, poznat kao "Kum pasa", napravio azil za napuštene pse kakvog nema nigdje u Evropi. Nakon života u Švajcarskoj, Bruno se vratio u Bosnu i Hercegovinu i u naselju Rika danas se brine o više od 1.100 pasa.

Ovaj dugogodišnji ljubitelj životinja odlučio je da promijeni sudbinu napuštenih pasa u ovom kraju. Na velikom prostoru psi imaju sigurno utočište, potpunu brigu i znatno više slobode nego što je to uobičajeno u azilima. Ovo mjesto redovno posjećuju i turisti.

Brunina priča pokazuje da azil ne mora da bude logor - na zemljištu od 240.000 kvadratnih metara napravio je mjesto u kom psi žive dostojanstveno i koje zajednica rado posjećuje.

Vidi opis Obišao sve zemlje svijeta, pa briznuo u plač zbog prizora u BiH: Ovo nije očekivao na ranču od 240.000 kvadrata (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/kristijanilicic Br. slika: 10 10 / 10

Njega je juče obišao Kristijan Iličić, poznati hrvatski putopisac, bloger, influenser i preduzetnik iz Zagreba, koji je ujedno i prvi Hrvat koji je obišao sve 197 države svijeta. Prizor koji je zatekao na ranču toliko ga je pogodio da je briznuo u plač.

"Puno je ljudi koji iskreno vole životinje, ali retki su oni koji toj ljubavi posvete cijeli svoj život. Bruno je jedan od njih. Kada sam došao ovdje, očekivao sam da ću vidjeti čovjeka koji spasava pse, a nisam očekivao da ću zateći ovo. Nisam očekivao da ću vidjeti koliko jedan čovjek može da uradi kada mu nije svejedno", rekao je Kristijan u svom videu koji je objavio na svojoj instagram stranici i dodao:

"Bruno je godinama spasavao one koje su drugi ostavili - pse koji su bili odbačeni, zanemareni, bolesni i prestrašeni. Pse kojima je neko pokazao onu najružniju stranu čovjeka, dok je on odlučio da im pokaže onu najljepšu. Napravio im je mjesto koje teško može da se nazove skloništem. Ovo je njihov dom, njihov ranč i njihov mali raj. Ovdje trče, igraju se, imaju prostor, prirodu, hranu, sigurnost i, možda najvažnije od svega, ponovo imaju nekoga kome mogu da vjeruju", rekao je on.

Obilazeći imanje, Iličić je naglasio koliku žrtvu iziskuje ovako plemenit poduhvat, priznavši da ga je prizor potresao više nego mnoga mjesta koja je obišao širom planete.

"Dok sam hodao ovdje i gledao ih, stalno sam razmišljao koliko odricanja stoji iza svega ovoga - koliko vremena, koliko novca, koliko neprospavanih noći, koliko brige... Koliko puta je bilo lakše reći 'ne mogu više', ali Bruno nije odustao jer za njega ovo nisu samo psi. Svaki od njih ima ime, svaki ima svoju priču i svaki život koji je spasao njemu vredi jednako", rekao je Kristijan i dodao:

"Putovao sam cijelim svijetom, vidio sam nevjerovatna mjesta i upoznao nevjerovatne ljude, ali neke stvari te pogode potpuno nespremnog. Mene je ovo pogodilo, jer među svim tim psima shvatiš jednu jednostavnu stvar - oni od nas zapravo ne traže puno. Malo hrane, malo sigurnosti, malo prostora i nekoga ko ih neće izdati, a zauzvrat ti daju sve što imaju", istakao je.

(Mondo)