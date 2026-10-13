Kružni tok kod banjalučkog "Audi servisa" trebalo bi da bude završen krajem oktobra, ali ostaje pitanje izgradnje pasarele ili podzemnog prolaza za pješake.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kompletni radovi na kružnom toku kod banjalučkog "Audi servisa" trebalo bi da budu završeni krajem oktobra, ali se bez rješavanja pitanja bezbjednog prelaska pješaka ne može očekivati ni ubrzanje saobraćaja na ovoj lokaciji, izjavio je direktor preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković.

Janković je istakao da će na ovom potezu prije ili kasnije morati da bude izgrađen podzemni prolaz ili pasarela za pješake.

"Upravo to je bio jedan od osnovnih zahtjeva našeg preduzeća prema gradu Banjaluka, odnosno da se u okviru projekta istovremeno gradi pasarela ili podzemni prolaz za pješake", rekao je Janković.

Vidi opis Završetak kružnog toka kod "Audi servisa" krajem oktobra: "Potrebno izgraditi pasarelu ili podzemni prolaz" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 9 9 / 9 AD

Nepotpuna dokumentacija usporila radove

Prema njegovim riječima, zastoji u izgradnji kružnog toka nastali su zbog nepotpune projektne dokumentacije grada Banjaluka, zbog čega su radovi obustavljani dok dokumentacija ne bude dopunjena.

Janković je pojasnio da su nedostajali gradski dokumenti koji se odnose na hidrofazu, pa su tokom izvođenja radova nailazili na instalacije koje su, umjesto na predviđenoj dubini od 180 centimetara, bile svega 30 centimetara ispod kolovoza.

"Moralo se i u vezi s tim odraditi odgovarajuće tehničko rješenje koje je djelimično usporilo radove", pojasnio je Janković.

Investicija vrijedna 2,5 miliona KM

Izgradnju kružnog toka, vrijednu oko 2,5 miliona KM, finansiraju "Putevi Republike Srpske".

Riječ je o kružnoj raskrsnici na ukrštanju Bulevara vojvode Petra Bojovića i Bulevara vojvode Živojina Mišića, jednoj od najfrekventnijih saobraćajnih tačaka u ovom dijelu Banjaluke.

Projektom je predviđena kružna raskrsnica sa dvije saobraćajne trake, a izvođač radova je prnjavorsko preduzeće "Gradip" zajedno sa partnerima.