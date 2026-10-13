Ovo su najčešća prezimena u BiH: Provjerite na kojem mjestu je vaše

Prezime Hodžić najzastupljenije je u BiH.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prezime Hodžić najzastupljenije je u Bosni i Hercegovini, a prema procjenama genealoške platforme Forebears, nosi ga 21.097 osoba.

BiH je ujedno zemlja sa najviše Hodžića na svijetu, jer u njoj živi 79 odsto svih osoba koje nose ovo prezime, navodi se u podacima platforme.

Na drugom mjestu po zastupljenosti je prezime Kovačević, koje nosi 19.096 ljudi, dok je treće prezime Marković sa 14.258 nosilaca.

Izvor: forebears/Screenshot

Među 15 najčešćih prezimena u BiH nalaze se i Petrović, koje nosi 13.758 osoba, Tomić sa 13.730, Delić sa 13.297 i Hadžić sa 12.442 nosioca.

Na listi slijede Savić (12.206), Halilović (11.868), Babić (11.706), Marić (11.338), Jovanović (10.812), Ilić (10.231) i Bašić (9.907).

Petnaesto mjesto zauzima prezime Vuković, koje nosi 9.863 osoba.

Zanimljivo je da se svih 15 najčešćih prezimena završava na "-ić", a zajedno ih nosi 195.609 ljudi.

Podaci platforme Forebears nisu rezultat zvaničnog popisa stanovništva. Riječ je o procjenama koje se zasnivaju na javno dostupnim evidencijama i uzorcima stanovništva.

Kada je u pitanju cijeli svijet, najčešće prezime je Wang.

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