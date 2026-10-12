Mentalno zdravlje nije samo problem odraslih: Sve složeniji izazovi kod djece i adolescenata u Srpskoj

Najčešća mentalna oboljenja kod odraslih u Republici Srpskoj su depresija i anksioznost, a kod djece poremećaji u ponašanju, istaknuto je danas u Banjaluci povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

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Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je u Srpskoj aktivno 27 centara za mentalno zdravlje kako bi se oboljelima obezbijedila kvalitetna zdravstvena zaštita i očuvalo dostojanstvo.

"Rad u zajednici treba da bude intersektorski i multisektorski", izjavio je Šeranić novinarima povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja.

On je naglasio da mentalno zdravlje nije samo pitanje koje se tiče ministarstva na čijem je čelu, nego i drugih resora - prosvjete, visokog obrazovanja, sporta, odnosno svega onoga što se tiče života svake porodice.

"Na tom putu je značajna i podrška Udruženja psihologa Republike Srpske i nacionalnog koordinatora za mentalno zdravlje", istakao je Šeranić.

Kada je riječ adolescentnim i dječijim mentalnim, odnosno psihijatrijskim oboljenjima, Šeranić je istakao da se treba uhvatiti u koštac sa problemima poremećaja u ponašanju i nekim drugim koji se odnose na djecu i porodicu.

Nacionalni koordinator za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj Goran Račetović istakao je da se Srpska smatra regionalnim liderom u vezi sa organizacijom servisa za pružanje zaštite mentalnog zdravlja, što ne podrazumjeva samo liječenje, nego i široku prevenciju i promociju.

"Preventivne aktivnosti se moraju usmjeravati prema djeci i mladima", napomenuo je Račetović, ističući da je depresija izlječiva.

On je naglasio važnost ranog otkrivanja određenih oboljenja poput šizofrenije i bipolarnog afektivnog poremećaja, te osnivanja dva centra za rane intervencije, odnosno rano otkrivanje i liječenje prvih psihotičnih epizoda.

Račetović smatra da se u Republici Srpskoj nizom aktivnosti, na direktan ili indirektan način, uticalo na smanjenje stigme kada je riječ o mentalnim smetnjama.

"Stigma je nešto što se nikada neće iskorijeniti i oduvijek postoji, a najiizraženija je prema osobama koje imaju smetnje sa mentalnim zdravljem", rekao je Račetović.

Predsjednik Upravnog odbora Društva psihologa Republike Srpske Ivana Zečević istakla je da se način na koji psiholozi brinu o građanima pokazao u brojnim situacijama, izdvojivši poplave 2014, te pandemiju virusa korona 2020. godine, kada su svi resursi dati na raspolaganje građanima.

Zečevićeva je napomenula da je sve kompleksniji rad sa djecom i adolescentima, budući da se neki problemi u mentalnom zdravlju, poput različitih poremećaja ličnosti i psihoza, koji su nekada bili karakterističniji za odraslu dob, sada pojavljuju mnogo ranije.

"Naši psiholozi, ali i psihijatri sa terena, ukazuju i na nedostatak specijalista koji bi radili u domenu dječije i adolescentne psihologije i psihijatrije", rekla je Zečevićeva.

Obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja održano je danas u konferencijskoj sali Administrativnog centra Vlade Repblike Srpske pod motom "Proživljena iskustva iz prve ruke: stvarni glasovi, stvarna promjena".

(Srna)