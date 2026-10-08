Mentalno zdravlje u fokusu: FZO RS finansira skrining depresije, uvedena i aplikacija "E prevencija"

Fond zdravstvenog osiguranja kreirao je posebnu aplikaciju „E prevencija” kako bi olakšao porodičnim ljekarima da sprovode preventivne preglede koje finansira FZO RS.

Izvor: FZO RS

U povodu 10. oktobra, Svjetskog dana mentalnog zdravlja, FZO RS podsjeća osiguranike na važnost mentalnog zdravlja koje je jednako važno kao i fizičko zdravlje.

"Depresija nije samo lični problem pojedinca, već pitanje javnog zdravlja koje utiče na porodicu, radnu sposobnost, kvalitet života i cjelokupno društvo. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske još od prije dvije godine finansira skrining depresije u domovima zdravlja, što je konkretna finansijska podrška usmjerena na unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva", naveli su u Fondu.

Kako su istakli, osim finansiranja skrininga, u ovoj godini u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema kreirali su posebnu aplikaciju „E prevencija” kako bi olakšali porodičnim ljekarima da sprovode preventivne preglede koje finansira FZO RS.

"U ovoj aplikaciji definisane su ciljne grupe i način sprovođenja ovog skrininga. Tako da su sva osigurana lica starija od 65 godina, kao i osiguranici od 18 do 64 godine sa istorijom mentalnih bolesti, osobe u stresnim situacijama, u socijalnoj izolaciji, te sa hroničnim bolestima definisane kao ciljne grupe za skrining depresije", saopoštio je FZO.

U pomenutoj aplikaciji kreiran je i upitnik o zdravlju pacijenta, a evidentiraju se podaci koji se odnose na ličnu anamnezu, istoriju ranijih mentalnih bolesti, visoku izloženost stresu i dr.

"I ovaj preventivni pregled namijenjen je za sve ciljne grupe na području cijele Republike Srpske, a sprovodi se u nadležnim domovima zdravlja. Za više informacija o načinu sprovođenja skrininga, osiguranici mogu da se obrate svom porodičnom ljekaru", rekli su u Fondu.

Ističu da prevencija nije luksuz, već jedan od najefikasnijih načina očuvanja zdravlja.

"Mnoge bolesti koje danas predstavljaju vodeće uzroke obolijevanja, invaliditeta i prerane smrtnosti mogu se otkriti u ranoj fazi, kada su mogućnosti liječenja najveće. Briga o zdravlju počinje i prije bolesti i zato je važno da se osiguranici redovno javljaju na preglede", poručili su iz Fonda zdravstvenog osiguranja.

(Mondo)