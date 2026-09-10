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Aplikacija „Moje zdravstvo“: Provjerite koliko košta vaše liječenje

Aplikacija „Moje zdravstvo“: Provjerite koliko košta vaše liječenje

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Osiguranici prvi put, zahvaljujući aplikaciji, imaju uvid koliko su za liječenje ili određene analize izdvojili lično, kroz participaciju, a koliko je izdvojio Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

„Moje zdravstvo“ otkriva koliko košta vaše liječenje Izvor: FZO RS

Koliko je zaista koštala dijagnostička procedura, laboratorijska analiza, operativni zahvat ili bolničko liječenje koje ste koristili? Odgovor na sva ova pitanja osiguranici mogu pronaći u aplikaciji „Moje zdravstvo“, koja, između ostalog, omogućava uvid u ukupne troškove zdravstvene zaštite.

Osiguranici prvi put, kako navode iz Fonda, zahvaljujući aplikaciji, imaju uvid koliko su za liječenje ili određene analize izdvojili lično, kroz participaciju, a koliko je izdvojio Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osim toga, osiguranici jednim klikom dolaze do informacije da li su zdravstveno osigurani. Takođe, aplikacija „Moje zdravstvo“ omogućava osiguranicima uvid u njihov elektronski zdravstveni karton, odnosno dostupni su im nalazi, mišljenja i izvještaji ljekara specijalista, rezultati dijagnostičkih procedura kao i uputnice.

"Upravo zato podsjećamo osiguranike koji još nisu preuzeli pristupne podatke za aplikaciju (korisničko ime i lozinku), da to mogu učiniti u svim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja, radnim danima od 7.30 do 15.30 časova. Ukoliko iz bilo kojeg razloga dolaze u Fond, prava je prilika da na šalteru zatraže i pristupne podatke za korišćenje aplikacije „Moje zdravstvo“", poručili su iz Fonda.

Izvor: FZO RS

Ističu da, prilikom preuzimanja pristupnih podataka, osiguranici potpisuju potvrdu da su preuzeli podatke za pristup aplikaciji. Budući da aplikacija sadrži osjetljive medicinske podatke, sugerišu osiguranicima da aplikaciju koriste isključivo za lične potrebe.

Nakon preuzimanja pristupnih podataka, aplikaciji se može pristupiti putem računara preko internet stranice mojezdravstvo.org, kao i putem mobilnog telefona. Za Android uređaje aplikacija je dostupna na platformi „Google Play“, dok je korisnici iPhone uređaja mogu preuzeti putem platforme „App Store“. Nakon prve prijave mogu promijeniti lozinku.

Od trenutka preuzimanja pristupnih podataka, osiguranici snose odgovornost za njihovu eventualnu zloupotrebu.

"Fond i na ovaj način nastavlja sa digitalizacijom zdravstvenog sistema, s ciljem veće transparentnosti i dostupnosti informacija osiguranicima", saopštio je Fond.

Za sve nedoumice i dodatne informacije, osiguranici mogu pozvati besplatni info broj 0800 5 08 08.

(Mondo)

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