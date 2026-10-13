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Danas sunčano i toplije u BiH, ali jutro hladno

Danas sunčano i toplije u BiH, ali jutro hladno

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U BiH danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i temperature do 23 stepena. Jutro hladno, uz maglu oko rijeka i po kotlinama.

Banjaluka Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U Bosni i Hercegovini danas će nakon prohladnog jutra biti sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost i malo toplije.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 23, a u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Rođene 24 bebe

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Devet beba rođeno je u Banjaluci, po tri u Doboju, Zvorniku, Bijeljini i Gradišci, dvije u Trebinju, a jedna beba u Prijedoru.

U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i četiri dječaka, u Doboju, Zvorniku, Bijeljini i Gradišci po dva dječaka i po jedna djevojčica, u Trebinju dječak i djevojčica, a u Prijedoru jedan dječak.

Poroda nije bilo u Foči, Nevesinju i Istočnom Sarajevu.

Duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini umjerena i pojačana bura.

Jutro je pretežno vedro i hladno, a oko rijeka i po kotlinama je česta magla i niska oblačnost.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica minus tri, Mrkonjić Grad, Han Pijesak, Drinić i Drvar jedan, Sokolac, Šipovo i Kneževo dva, Čemerno tri, Kalinovik, Ribnik, Srebrenica i Tuzla četiri, Doboj, Novi Grad i Zenica pet, Zvornik, Višegrad i Gacko šest, Bijeljina, Foča, Rudo i Sarajevo sedam, Banjaluka, Prijedor, i Srbac osam, Bileća 10, Trebinje 12, te Mostar 14 stepeni Celzijusovih.

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