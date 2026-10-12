Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti preseljeno u novi objekat UKC-a Republike Srpske

Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti, zajedno sa pripadajućim ambulantama, preseljeno je u novoizgrađeni Objekat za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske.

Izvor: UKC RS

Iz UKC-a Republike Srpske saopšteno je da će od sutra, 13. oktobra, svi pacijenti koji imaju zakazane preglede, termine ili terapije u okviru ovog odjeljenja trebati da se jave u novi Objekat za onkologiju.

Kako je navedeno, osoblje će pacijentima prilikom dolaska pružati sve potrebne informacije kako bi prijem protekao nesmetano i bez nepotrebnog zadržavanja.

"Preseljenje je realizovano s ciljem unapređenja kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, kao i obezbjeđivanja boljih uslova za boravak i liječenje pacijenata", saopštio je UKC RS.

(Mondo)