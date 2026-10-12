logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti preseljeno u novi objekat UKC-a Republike Srpske

Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti preseljeno u novi objekat UKC-a Republike Srpske

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti, zajedno sa pripadajućim ambulantama, preseljeno je u novoizgrađeni Objekat za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) Republike Srpske.

414A6588.JPG Izvor: UKC RS

Iz UKC-a Republike Srpske saopšteno je da će od sutra, 13. oktobra, svi pacijenti koji imaju zakazane preglede, termine ili terapije u okviru ovog odjeljenja trebati da se jave u novi Objekat za onkologiju.

Kako je navedeno, osoblje će pacijentima prilikom dolaska pružati sve potrebne informacije kako bi prijem protekao nesmetano i bez nepotrebnog zadržavanja.

"Preseljenje je realizovano s ciljem unapređenja kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, kao i obezbjeđivanja boljih uslova za boravak i liječenje pacijenata", saopštio je UKC RS.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

UKC RS onkologija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ