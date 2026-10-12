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Štrajk u "Sarajevo-šumama": Radnici obustavili proizvodnju zbog niskih plata i neisplaćenog regresa

Štrajk u "Sarajevo-šumama": Radnici obustavili proizvodnju zbog niskih plata i neisplaćenog regresa

Autor Dragana Božić
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Radnici u preduzeću "Sarajevo-šume" stupili su u štrajk jer nisu zadovoljni platama, uslovima rada, a nije im isplaćen regres.

Radnici Sarajevo šuma u štrajku Izvor: Shutterstock

Proizvodnja u ovoj firmi obustavljena je i zbog pitanja u vezi sa prijemom novih radnika, te visinom primanja zaposlenih koji obavljaju proizvodne poslove.

Radnici tvrde da su njihove plate znatno niže u odnosu na prosječnu platu u Kantonu Sarajevo, uprkos fizički zahtjevnim poslovima koje svakodnevno obavljaju, te očekuju konkretne poteze uprave preduzeća i rješavanje pitanja zbog kojih je obustavljen rad.

Za sada nije poznato koliko će štrajk trajati, ni kada bi se radnici mogli vratiti svojim redovnim poslovima, prenose federalni mediji. 

(Srna)

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šume štrajk Sarajevo

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