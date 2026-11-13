Ovo su 5 najodanijih rasa pasa: Spremni su da prate vlasnika i na kraj svijeta

Pojedine rase pasa poznate su po nevjerovatnoj privrženosti vlasnicima. Otkrivamo koji četvoronožni prijatelji važe za najodanije i zašto njihova ljubav nema granice.

Izvor: Yury Nikolaev/Shutterstock

Ljubav psa prema vlasniku često je bezuslovna, ali pojedine rase posebno su poznate po privrženosti, odanosti i snažnoj vezi koju stvaraju sa ljudima.

Postoji razlog zbog kojeg se kaže da je pas čovjekov najbolji prijatelj. Njihova privrženost, vjernost i spremnost da budu uz svoje vlasnike u gotovo svakoj situaciji čine ih posebnim članovima porodice. Ipak, neke rase pasa posebno se izdvajaju po tome koliko su vezane za ljude sa kojima žive.

Dok pojedini psi svoju ljubav pokazuju kroz neprestanu igru i maženje, drugi jednostavno žele da budu u blizini svog vlasnika, prate ga iz prostorije u prostoriju i čekaju ga kraj vrata. Odanost se, naravno, razlikuje od psa do psa i zavisi od karaktera, vaspitanja i iskustava, ali određene rase imaju reputaciju izuzetno vjernih i privrženih ljubimaca.

1. Njemački ovčar

Njemački ovčar jedna je od rasa koja se najčešće povezuje sa odanošću. Poznat je po inteligenciji, hrabrosti i snažnom zaštitničkom instinktu. Veoma se vezuje za svoju porodicu, a često posebno blisku vezu razvija sa osobom koja se najviše brine o njemu i radi sa njim. Upravo zbog svoje odanosti, ali i sposobnosti da brzo uči, njemački ovčar često se koristi kao službeni, policijski i spasilački pas. Ipak, iza njegove ozbiljne spoljašnjosti krije se ljubimac koji uživa u pažnji, zajedničkim aktivnostima i vremenu provedenom sa porodicom.

2. Zlatni retriver

Zlatni retriver poznat je po blagom temperamentu, druželjubivosti i velikoj privrženosti ljudima. Ova rasa obožava društvo, lako se uklapa u porodični život i često želi da učestvuje u svemu što njeni vlasnici rade. Njegova odanost najčešće se ogleda u stalnoj želji za druženjem, igrom i kontaktom sa ljudima. Zlatni retriveri poznati su i po strpljenju, zbog čega su čest izbor porodica sa djecom. Njima je najvažnije da budu dio svakodnevnog života svojih vlasnika.

3. Akita inu

Izvor: Svitlana Denysova/Shutterstock

Kada se govori o vjernosti pasa, nemoguće je zaobići akitu inu. Ova japanska rasa širom svijeta poznata je po priči o psu Hačiku, koji je godinama čekao svog preminulog vlasnika na železničkoj stanici. Akite su samostalne, dostojanstvene i često rezervisane prema nepoznatim ljudima, ali prema svojoj porodici mogu da razviju izuzetno snažnu privrženost. Ne pokazuju uvijek emocije na isti način kao druželjubiviji psi, ali njihova odanost često je veoma izražena.

4. Labrador

Vidi opis Ovo su 5 najodanijih rasa pasa: Spremni su da prate vlasnika i na kraj svijeta Labrador retriver ima snažnu želju da udovolji vlasniku zbog čega brzo uči komande. Nauka kaže da psi imaju emocije slične onima koje oseća dvogodišnje dete. Stručnjaci zlatnog retrivera zovu genijem velikog srca, a ova rasa spada u top 5 najinteligentnijih rasa. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock/RoSonic Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Srdjan Randjelovic/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Badger13/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: schankz/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: doberrona71/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Jaromir Chalabala/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Peter Fusek/Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kashaeva Irina/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: TV Prva/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Glenn R. Thomas/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Ksenija Jelesijević Br. slika: 11 11 / 11

Labradori su među najpopularnijim porodičnim psima, a njihova ljubav prema ljudima jedan je od glavnih razloga za to. Društveni su, inteligentni, razigrani i uglavnom veoma spremni na saradnju sa vlasnicima. Ova rasa posebno uživa u zajedničkim aktivnostima, bilo da je riječ o šetnji, igri u parku ili odlasku na izlet. Labradori često razvijaju blisku vezu sa svim članovima porodice i poznati su po tome što žele da budu uključeni u svakodnevne aktivnosti svojih ljudi.

5. Kavalirski španijel kralja Čarlsa

Izvor: Sue Thatcher/Shutterstock

Ako postoji rasa koja je poznata po nežnosti i želji da bude što bliže ljudima, onda je to kavalirski španijel kralja Čarlsa. Ovi mali psi obožavaju ljudsko društvo, uživaju u maženju i često žele da provode što više vremena u krilu svog vlasnika. Blagog su temperamenta, druželjubivi i uglavnom se lako prilagođavaju različitim životnim uslovima. Njihova privrženost posebno dolazi do izražaja kroz svakodnevne sitnice, od dočekivanja vlasnika na vratima do želje da se sklupčaju pored njega dok odmara.

Iako se ove rase često izdvajaju zbog svoje privrženosti, važno je da ne postoji pas koji je odan samo zbog svog porijekla. Karakter svakog ljubimca oblikuju genetika, vaspitanje, socijalizacija i odnos koji razvija sa ljudima. Pas koji dobija dovoljno pažnje, sigurnosti, razumijevanja i ljubavi ima mnogo veće šanse da izgradi snažnu vezu sa svojim vlasnikom. A upravo je ta veza ono zbog čega mnogi kažu da je ljubav psa jedna od najiskrenijih koje čovjek može da doživi.

(Mondo)