Izložba "Carpe diem - uberi dan" prvi put u Banjaluci: Svjetski nagrađivani mozaici Milorada Vulina u Muzeju RS

Svečano otvaranje izložbe mozaika "Carpe diem - uberi dan", nagrađivanog autora Milorada Vulina, biće održano u utorak, 20. oktobra 2026. godine, u Muzeju Republike Srpske.

Izvor: Muzej RS

Izložba predstavlja ciklus mozaika koji kroz umjetnički izraz slavi ljepotu življenja. Kako navode iz Muzeja, koncept "Carpe diem – uberi dan" prikazuje dinamičnu borbu da se uhvati trenutak radosti, sreće i ljepote, te da se oni prepoznaju i zauvijek zadrže u umjetnosti.

"Riječ je o mozaicima koji pored estetske imaju i naglašenu duhovnu dimenziju koja se ogleda u ambijentu čovjekovog okruženja i u odabiru motiva", ističe se u najavi.

Dodaju da se kroz djela, s jedne strane, prikazuje širina prostora i pokreta u prirodi, dok se s druge strane reflektuje zatvorenost prostora u kojem živimo, što predstavlja specifičan znak ljudske potrebe za sjedinjavanjem s prirodom.

Autor izložbe, Milorad Vulin, iza sebe ima višedecenijski umjetnički rad tokom kojeg je izlagao na 28 samostalnih i više od 85 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Njegov rad prepoznat je i na međunarodnoj sceni, a dobitnik je prestižne nagrade za izuzetnu kreaciju njujorške galerije "AGORA Chelsea", kao i Evropske nagrade za doprinos u razvoju savremene umjetnosti koja mu je dodijeljena u Veneciji 2025. godine.

Otvaranje je zakazano za 19 časova, a ulaz je slobodan. Postavka će biti dostupna posjetiocima do 30. oktobra, a svi zainteresovani građani pozvani su da je posjete.