Kroz objektiv talenta: Banjalučkom studentu prestižna nagrada za crno-bijelu fotografiju

Fotografija "Prolaz u nepoznato" studenta Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci Branka Jovića osvojila je Plavu vrpcu Međunarodne federacije fotografske umjetnosti na 15. Međunarodnoj izložbi fotografija "Foto emocija 2026".

Izvor: Srna

Jović je prioznanje osvojio u kategoriji crno-bijele fotografije.

Zvanični sertifikat ili medalja sa plavom trakom garantuju najviši tehnički i umjetnički kvalitet rada.

Jović je nakon sinošnjeg otvaranja izložbe u Banjaluci izjavio Srni da je ova izložba za njega izuzetno značajna zbog njenog međunarodnog karaktera.

"Kada vaš rad bude prihvaćen, a posebno nagrađen na jednoj ovakvoj međunarodnoj izložbi, to zaista predstavlja veliku čast, posebno imajući u vidu veliki broj fotografija koje su pristigle na konkurs", rekao je Jović, koji je na takmičenju učestvovao sa dvije fotografije.

Ovo priznanje, dodao je Jović, za njega predstavlja veliku motivaciju za dalji rad, usavršavanje i napredak u oblasti kreativne fotografije.

Fotografije su prijavljivane u četiri kategorije, slobodna kolor i crno-bijela fotografija, priroda i emocija.

Na ovogodišnji konkurs pristiglo je oko 2.495 fotografija, a za izložbu je prihvaćeno oko 715 radova u svim kategorijama iz Norveške, Slovenije, Velike Britanije, Poljske, Turske, Sjeverne Makedonije, Španije, Holandije, Austrije, Mađarske, Belgije, Maroka, Kanade, Azerbejdžana i drugih.

Organizator je Univerzitetski foto-kino klub "Banjaluka" čija je namjera da fotografiju predstavi kao tehniku bilježenja stvarnosti, autonomni umjetnički izraz, način mišljenja i oblik komunikacije.

Izložba je održana pod patronatom Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti (FIAP), Međunarodne asocijacije umjetničkih fotografa (IAAP) i Asocijacije za umjetničku fotografiju BiH.