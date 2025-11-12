Fotograf iz Čelinca nagrađen u kategoriji sport na jednom od najznačajnijih svjetskih foto-konkursa (foto/video)

Vladimir Tadić osvojio prestižnu HIPA nagradu u Dubaiju za fotografiju iz Banjaluke

Izvor: HIPA

Naš višestruko nagrađivani fotograf Vladimir Tadić osvojio je prvu nagradu u kategoriji sport na prestižnom međunarodnom fotografskom takmičenju Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Award (HIPA), čije je proglašenje pobjednika održano 11. novembra u Dubaiju.

Tadić je prisustvovao dodjeli nagrada u Dubaiju a nagrađen za fotografiju koja prikazuje proglašenje pobjednice evropskog bokserskog prvenstva za kadete, snimljenu u sportskoj dvorani Borik u Banjaluci prošle godine. Fotografija snažno dočarava emociju, energiju i simboliku presudnog sportskog trenutka, savršeno se uklapajući u ovogodišnju temu konkursa – „Power“ (Snaga).

Pobjednička fotografija

Izvor: VLADIMIR TADIC SVJETLOPIS

‘’Ova nagrada dolazi u presudnom trenutku za mene i znači mi više nego bilo koja druga nagrada, iako sam višestruko nagrađivan širom svijeta. Moj rad najčešće prikazuje prirodu i avanture, ali ova fotografija priča jednu sportsku i rekao bih životnu priču. Emocije obično prenosim kroz krajolike, atmosferu i svjetlo, bez direktnih ljudskih izraza. Ovdje je, međutim, sve u ljudima, u njihovom govoru tijela i izrazu lica. Oko sudije stoje dvije tinejdžerke, poput dva tasa na vagi, a samo je jedan od njih pretegao, možda za dlaku. Iza tog trenutka vjerovatno su mjeseci rada, truda i odricanja, zbog čega takva presuda budi snažnu buru emocija. Mislim da se upravo u tom kontrastu, između pobjede i poraza, radosti i tuge, krije snaga ove fotografije. Velika je čast vidjeti da je taj trenutak prepoznat i nagrađen na ovako visokom nivou,“ rekao je Tadić povodom nagrade.

Pogledajte 00:15 Momenat nastanka pobjedničke fotografije Vladimira Tadića Izvor: Vladimir Tadić Izvor: Vladimir Tadić

Nagrada HIPA, nazvana po prestolonasljedniku Dubaija šeiku Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, jedno je od najprestižnijih fotografskih priznanja na svijetu, sa nagradnim fondom od 1 milion američkih dolara.

Ovaj uspjeh dolazi kao još jedno priznanje u bogatoj međunarodnoj karijeri Vladimira Tadića, poznatog po fotografijama prirode, krajolika i avantura kroz koje promoviše ljepotu i očuvanje prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Tadić je na svečanoj dodjeli nagrada nosio košulju ukrašenu Zmijanjskim vezom, koju su izradile članice Humanitarnog udruženja žena „Duga“.

Izvor: HIPA

Ceremoniji dodjele prisustvovao je i jedan od prijestolonasljednika Dubaija a na takmičenje je pristiglo preko 87000 fotografija od strane 50000 autora širom svijeta.

