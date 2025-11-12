Fotograf iz Čelinca nagrađen u kategoriji sport na jednom od najznačajnijih svjetskih foto-konkursa (foto/video)

Vladimir Tadić osvojio prestižnu HIPA nagradu u Dubaiju za fotografiju iz Banjaluke
Naš višestruko nagrađivani fotograf Vladimir Tadić osvojio je prvu nagradu u kategoriji sport na prestižnom međunarodnom fotografskom takmičenju Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Award (HIPA), čije je proglašenje pobjednika održano 11. novembra u Dubaiju.
Tadić je prisustvovao dodjeli nagrada u Dubaiju a nagrađen za fotografiju koja prikazuje proglašenje pobjednice evropskog bokserskog prvenstva za kadete, snimljenu u sportskoj dvorani Borik u Banjaluci prošle godine. Fotografija snažno dočarava emociju, energiju i simboliku presudnog sportskog trenutka, savršeno se uklapajući u ovogodišnju temu konkursa – „Power“ (Snaga).
‘’Ova nagrada dolazi u presudnom trenutku za mene i znači mi više nego bilo koja druga nagrada, iako sam višestruko nagrađivan širom svijeta. Moj rad najčešće prikazuje prirodu i avanture, ali ova fotografija priča jednu sportsku i rekao bih životnu priču. Emocije obično prenosim kroz krajolike, atmosferu i svjetlo, bez direktnih ljudskih izraza. Ovdje je, međutim, sve u ljudima, u njihovom govoru tijela i izrazu lica. Oko sudije stoje dvije tinejdžerke, poput dva tasa na vagi, a samo je jedan od njih pretegao, možda za dlaku. Iza tog trenutka vjerovatno su mjeseci rada, truda i odricanja, zbog čega takva presuda budi snažnu buru emocija. Mislim da se upravo u tom kontrastu, između pobjede i poraza, radosti i tuge, krije snaga ove fotografije. Velika je čast vidjeti da je taj trenutak prepoznat i nagrađen na ovako visokom nivou,“ rekao je Tadić povodom nagrade.
Nagrada HIPA, nazvana po prestolonasljedniku Dubaija šeiku Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, jedno je od najprestižnijih fotografskih priznanja na svijetu, sa nagradnim fondom od 1 milion američkih dolara.
Ovaj uspjeh dolazi kao još jedno priznanje u bogatoj međunarodnoj karijeri Vladimira Tadića, poznatog po fotografijama prirode, krajolika i avantura kroz koje promoviše ljepotu i očuvanje prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.
Tadić je na svečanoj dodjeli nagrada nosio košulju ukrašenu Zmijanjskim vezom, koju su izradile članice Humanitarnog udruženja žena „Duga“.Izvor: HIPA
Ceremoniji dodjele prisustvovao je i jedan od prijestolonasljednika Dubaija a na takmičenje je pristiglo preko 87000 fotografija od strane 50000 autora širom svijeta.
(Mondo)