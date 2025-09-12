Istoričarka o Gavrilu Principu: Fotografija koju svi znamo iz udžbenika uopšte ne prikazuje njegov pravi izgled

Većini je poznata stara crno-bijela fotografija Gavrila Principa iz udžbenika, ali istoričarka Nevena Kovačević tvrdi da ta slika ne prikazuje njegov stvarni izgled

Nakon hapšenja i mučenja, austrougarske vlasti su je iskoristile u propagande svrhe, želeći da Principa predstave kao fanatika, dok su istinski portreti prikazivali drugačijeg, mladog i zdravog čovjeka.

Većina nas je kroz udžbenike istorije upoznata sa crno-bijelim portretom Gavrila Principa, atentatora na prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Ipak, istina je drugačija - istorijska fotografija koju svi poznajemo nije vjerodostojna, otkriva istorčarka Nevena Kovačević.

"Slika koju danas svi prepoznajemo nastala je u specifičnom kontekstu propagande“, objašnjava Kovačević.

"Pravi portreti Principa pokazuju mladog i zdravog čovjeka, bez elementa pretjeranog dramatizma koji su vlasti željele da postignu", dodaje istoričarka.

Ova fotografija je decenijama korišćena u školskim udžbenicima i publikacijama, pa je slika Principa ostala u kolektivnom pamćenju upravo takva kakva je prenijeta. Međutim, postoje i drugi portreti i svjedočanstva iz tog perioda koja jasno pokazuju njegov stvarni izgled, razotkrivajući mit koji se vijekovima prenosi, piše Nova.

Istoričarka ističe da je važno da javnost zna razliku između propagandnih prikaza i istorijskih činjenica: „Razumijevanje konteksta u kojem su slike nastale pomaže nam da preciznije sagledamo istoriju i da ne prihvatamo sve što vidimo kao apsolutnu istinu.“

Ovaj slučaj je dobar primjer kako se istorijske ličnosti mogu pogrešno interpretirati kroz propagandne slike, a Gavrilo Princip ostaje simbol složene i često izobličene istorijske stvarnosti.