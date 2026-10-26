logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Gola Nikolina Pišek dio izložbe: „Dan kada sam postala muzejski eksponat“ (Foto,video)

Gola Nikolina Pišek dio izložbe: „Dan kada sam postala muzejski eksponat“ (Foto,video)

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
0

Nacionalni muzej moderne umjetnosti u Zagrebu otvorio je izložbu "Golo tijelo", na kojoj su predstavljene fotografije istaknutih umjetničkih fotografa Rina Gropuzza, Borisa Štajduhara i bosanskohercegovačkog fotografa Almina Zrne.

Nikolina Pišek.JPG Izvor: nikolina_pisek/instagram/screenshot


Izložbu je posjetila i hrvatska televizijska voditeljica Nikolina Pišek, koja je tamo ugledala i vlastitu fotografiju nastalu prije 15 godina.

Štajduhar ju je tada fotografisao bez odjeće, s narandžastim pojasom za spašavanje preko grudi i u crnim štiklama.

- Dan kada sam postala muzejski eksponat. Borise, sve si mi omogućio - napisala je Nikolina na Instagramu, uz nekoliko fotografija s izložbe.

(Mondo)

Tagovi

Nikolina Pišek izložba fotografija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA