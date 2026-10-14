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Pao rekordni džekpot na lutriji! Nijemac preko noći postao bogatiji za 120 miliona evra

Pao rekordni džekpot na lutriji! Nijemac preko noći postao bogatiji za 120 miliona evra

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Igrač iz Njemačke pogodio je dobitnu kombinaciju 82. kola Eurojackpota i osvojio rekordni džekpot od 120 miliona evra, čime je nagradni fond za naredno izvlačenje vraćen na početnih 10 miliona.

Izvučen eurodžekpot od 120 miliona evra Izvor: Andrey_Popov/LL_studio/Shutterstock

Jedan srećnik bogatiji je za 120 miliona dolara jer je u 82. kolu Eurojackpota osvojio maksimalni glavni dobitak od čak 120 miliona evra. Odmah je objavljeno i odakle je dobitnik.

Dobitna kombinacija bila je: 11, 17, 20, 22 i 35, uz dodatne Euro brojeve 4 i 8. Jedan igrač iz Njemačke pogodio je svih pet glavnih i oba dodatna broja, odnosno kombinaciju 5+2, i tako osvojio džekpot od 120 miliona evra.

Šta je Eurojackpot?

Eurojackpot je međunarodna evropska lutrija u kojoj učestvuju igrači iz više zemalja. Za osvajanje glavnog dobitka potrebno je pogoditi pet glavnih brojeva od 1 do 50 i dva Euro broja od 1 do 12.

Džekpot počinje od 10 miliona evra i može da raste do maksimalnih 120 miliona evra ukoliko u prethodnim izvlačenjima nema dobitnika glavne nagrade.

Pošto je ovog puta osvojen maksimalni džekpot, fond za glavnu nagradu vraća se na početni iznos. Sljedeće izvlačenje Eurojackpota biće održano u petak, 16. oktobra, a glavni dobitak iznosiće 10 miliona evra.

(Mondo.rs)

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Tagovi

loto lutrija Evropa Njemačka

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