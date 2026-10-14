Pao rekordni džekpot na lutriji! Nijemac preko noći postao bogatiji za 120 miliona evra

Igrač iz Njemačke pogodio je dobitnu kombinaciju 82. kola Eurojackpota i osvojio rekordni džekpot od 120 miliona evra, čime je nagradni fond za naredno izvlačenje vraćen na početnih 10 miliona.

Izvor: Andrey_Popov/LL_studio/Shutterstock

Jedan srećnik bogatiji je za 120 miliona dolara jer je u 82. kolu Eurojackpota osvojio maksimalni glavni dobitak od čak 120 miliona evra. Odmah je objavljeno i odakle je dobitnik.

Dobitna kombinacija bila je: 11, 17, 20, 22 i 35, uz dodatne Euro brojeve 4 i 8. Jedan igrač iz Njemačke pogodio je svih pet glavnih i oba dodatna broja, odnosno kombinaciju 5+2, i tako osvojio džekpot od 120 miliona evra.

Šta je Eurojackpot?

Eurojackpot je međunarodna evropska lutrija u kojoj učestvuju igrači iz više zemalja. Za osvajanje glavnog dobitka potrebno je pogoditi pet glavnih brojeva od 1 do 50 i dva Euro broja od 1 do 12.

Džekpot počinje od 10 miliona evra i može da raste do maksimalnih 120 miliona evra ukoliko u prethodnim izvlačenjima nema dobitnika glavne nagrade.

Pošto je ovog puta osvojen maksimalni džekpot, fond za glavnu nagradu vraća se na početni iznos. Sljedeće izvlačenje Eurojackpota biće održano u petak, 16. oktobra, a glavni dobitak iznosiće 10 miliona evra.

(Mondo.rs)