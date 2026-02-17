Bijesni mačor izgubio strpljenje zbog napornog psa: Pokušaj igre dva ljubimca postao hit na internetu

Snimak bijesnog mačora i veselog psa koji hoće da se igra pogledalo je preko milion ljudi.

Video koji je za kratko vrijeme osvojio društvene mreže i premašio milion pregleda pokazuje koliko susret psa i mačke može biti zabavan i pomalo napet.

Jedanaestomjesečna Lili, razigrani pas ima očigledno ima samo jednu želju, da se druži. Na snimku se vidi kako radosno skakuće oko mačora Čaka, vrti repom i uporno ga poziva na druženje. Njeno oduševljenje je nepresušno, dok strpljenje mačora polako nestaje.

Čak je u početku miran, ali ga Lilino ponašanje sve više izbacuju iz takta. Nervozno je posmatra, prati svaki njen pokret i jasno stavlja do znanja da mu do igre nije stalo.

Kada je Lili još jednom pokušala da mu se približi, uslijedio je brz i odlučan odgovor, mačor je skočio na nju i jednim potezom je otjerao. Iako je scena djelovala dramatično, sve se završilo bez povreda, a korisnici mreža u komentarima su se šalili da je Čak samo "postavio granice".

