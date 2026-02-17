logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zašto vas pas prati kad idete u toalet? Neće vam biti "dosadan" kad saznate razlog

Zašto vas pas prati kad idete u toalet? Neće vam biti "dosadan" kad saznate razlog

Izvor mondo.rs
0

Evo šta pas zapravo želi da vam kaže kad vas prati do kupatila.

Zašto vas pas prati do toaleta Izvor: Shutterstock

Mnogi vlasnici pasa zapitali su se bar jednom - zašto me moj pas prati svuda, pa čak i u kupatilo? Čini se smiješno, ponekad pomalo neprijatno, ali stručnjaci kažu da u ovom ponašanju ima mnogo više nego što izgleda na prvi pogled.

Psi su društvene životinje čiji instinkti podrazumijevaju "život u grupi". Zato prirodno žele da budu blizu svojih članova porodice, a to uključuje i nas, ljude. Kada nas kućni ljubimac prati dok idemo u kupatilo, on zapravo pokazuje svoju odanost i potrebu da bude uz nas, ali i da nas zaštiti u trenucima kada smo, prema njegovom osjećaju, ranjivi.

Emocionalna povezanost je još jedan razlog. Pas jednostavno želi da bude u našem društvu i osjeća se sigurnije kada nas vidi. Neki stručnjaci ističu da ova navika može biti povezana i sa separacionom anksioznošću. Čak i nekoliko sekundi bez kontakta sa vlasnikom, za psa može biti stresno.

Organizacija RSPCA, poznata po zaštiti životinja i edukaciji o njihovoj dobrobiti, naglašava da psi traže društvo i osjećaju se opuštenije i sigurnije kada su pored svojih ljudi. Ipak, ako praćenje postane opsesivno ili previše intenzivno, to može da bude znak anksioznosti koji zahtjeva dodatnu pažnju vlasnika ili konsultaciju sa veterinarom.

U osnovi, kada nas pas prati u kupatilu ili po stanu, to je kombinacija njegove radoznalosti, čoporskih instinkta i bezuslovne ljubavi prema nama. Sljedeći put kada vas vaš pas "uhvati u akciji", sjetite se da je u pitanju mali znak povjerenja i odanosti, koji govori koliko mu znači vaša prisutnost.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

pas kućni ljubimci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA