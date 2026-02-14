Kućni ljubimci su za djecu mnogo više od prijatelja: Evo kako sve utiču na njihov razvoj i čemu ih uče

Pročitajte kakav sve uticaj na djecu imaju kućni ljubimci - iznenadićete se.

Izvor: Shutterstock/PeopleImages

Kućni ljubimci imaju višestruko dobre efekte na razvoj djece.

Između ostalog, mogu da im budu utjeha, da im pomognu u izgradnji samopouzdanja, ali i da imaju neke dobre efekte na zdravlje.

Djeca obožavaju svoje kućne ljubimce, i to s dobrim razlogom. Stvorenja, velika i mala, uče ih, zabavljaju i nude posebnu vrstu prijateljstva. Sva ta ljubav često rezultira time da roditelji u svoj dom prime krznenog, a ponekad i ne tako krznenog prijatelja. Mnogim mališanima život započinje uz kućnog ljubimca, a još veći broj odraste uz njega u nekom periodu djetinjstva, kaže profesorka razvojnih studija na Univerzitetu Purdu, Gejl Melson, piše Parents.com.

Ljubimci kao pomoć u učenju

Vaspitači i nastavnici već dugo znaju da dovođenje terapijskih životinja, uglavnom pasa, u škole pomaže djeci s teškoćama u učenju. Sada otkrivaju da sva djeca mogu da imaju koristi od prisutnosti prijatelja koji ih ne osuđuje. "Ako se mučite s čitanjem i neko kaže: 'Vrijeme je da uzmeš knjigu i vježbaš', to nije baš primamljiva ponuda", dodaje dr Džalongo. "S druge strane, sklupčati se uz psa ili mačku mnogo je primamljivije."

Izvor utjehe

Životinje mogu da budu i veliki izvor utjehe. Dr Melson pitala je grupu petogodišnjaka šta rade kada se osjećaju tužno, ljuto, uplašeno ili kada imaju tajnu. Više od 40 odsto njih spontano je spomenulo da se obraćaju svojim ljubimcima.

"Roditelji su djecu koja podršku dobijaju od svojih životinjskih suputnika ocijenili kao manje anksioznu i povučenu", kaže ona. Bilo da se radi o hrčku ili konju, dodaje dr Džalongo, životinja djetetu daje temu za razgovor i zajednički interes s drugom djecom.

Podsticanje brižnosti

Dr Melson počela je da proučava uticaj kućnih ljubimaca kako bi saznala kako ljudi razvijaju sposobnost brige za druge. "Brižnost nije osobina koja se odjednom pojavi u odrasloj dobi kada nam zatreba", kaže ona. "I ne učite se brizi zato što se neko brinuo o vama kao djetetu. Ljudima je potreban način da vježbaju da budu njegovatelji dok su mladi."

U savremenom svijetu djeca imaju malo prilika da se brinu za druga živa bića osim za kućne ljubimce. U svom istraživanju, dr Melson je pratila koliko vremena djeca starija od tri godine provode aktivno brinući se za svoje ljubimce u poređenju sa brigom za mlađu braću i sestre.

Djeca s kućnim ljubimcima provela su 10,3 minuta u brizi tokom 24 sata, dok su ona sa mlađom braćom i sestrama, ali bez ljubimaca, provela samo 2,4 minuta.

Dobrobiti za zdravlje

Postoje naučni dokazi da životinje mogu da pomognu u zaštiti djece od nekih bolesti. Prema starijoj studiji Denisa Ounbija, pedijatra i bivšeg načelnika odjeljenja za alergologiju i imunologiju na Medicinskom fakultetu Džordžije, posjedovanje više kućnih ljubimaca zapravo smanjuje rizik od razvoja određenih alergija kod deteta.



Njegovo istraživanje pratilo je 474 bebe od rođenja do sedme godine i otkrilo da su djeca izložena dvama ili više pasa ili mačaka kao bebe imala upola manju vjerovatnoću za razvoj uobičajenih alergija. I novije studije, poput one iz 2018. takođe su pronašle vezu između broja kućnih ljubimaca u prvoj godini života i učestalosti alergijskih bolesti.

Niko ne zna zašto je to tako, ali dr Ounbi ima teoriju: "Kada se dijete igra sa psom ili mačkom, životinje ga obično ližu. Tim lizanjem prenose se bakterije koje žive u ustima životinja, a izloženost tim bakterijama može da promijeni način na koji djetetov imunološki sistem reaguje na druge alergene."

Izgradnja samopouzdanja

Pregled literature iz 2017. o djeci i kućnim ljubimcima otkrio je da druženje s ljubimcem može pomoći djeci u izgradnji samopouzdanja.

"Pregled je pronašao dokaze o povezanosti između posjedovanja kućnog ljubimca i širokog spektra emocionalnih zdravstvenih koristi u djetinjstvu, posebno za samopouzdanje i osjećaj usamljenosti", zaključili su autori.

Jačanje porodičnih veza

Jedna od najvećih prednosti kućnih ljubimaca često je neočekivana: mogu da pomognu porodicama da postanu jače i bliže. "Kad god pitam djecu i roditelje jesu li njihovi ljubimci zaista dio porodice, većina se čini iznenađena - pa čak i uvrijeđena - tim pitanjem", kaže dr Melson. Najčešći odgovor je: "Naravno da jesu!"

Kućni ljubimac često je u središtu porodičnih aktivnosti. Svi zajedno šetaju psa, učestvuju u hranjenju ili se jednostavno igraju s njim na podu. Čak i samo posmatranje mačke kako lovi svoj rep ili ribe kako pliva u akvarijumu ima svoje prednosti.

Vrijeme posvećeno brizi za ljubimce nudi priliku za usporavanje u užurbanom tempu modernog života. Ako vas neko pita šta ste radili, mogli biste da odgovorite "ništa". A u današnje doba prezaposlene djece i roditelja, "ništa" može biti vrlo važna stvar.

(index.hr/Yumama)