Čuveni dizajner Karl Lagerfeld rođen je na današnji dan, 10. septembra 1933. godine, a nakon smrti, svu imovinu ostavio je svojoj voljenoj mački Šupet.

Izvor: instagram/choupetteofficiel

Svijet visoke mode pamti ga kao neponovljivog vizionara koji je udahnuo nov život kući Chanel i decenijama suvjereno vladao modnim pistama, ali van svjetla reflektora, Karl Lagerfeldbio je potpuno opčinjen samo jednom damom - svojom birmanskom mačkom Šupet.

Vidi opis Ostavio joj 200 miliona dolara: Mačka Karla Lagerfelda ponovo u centru pažnje, počinje borba za nasljedstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/printscreen/Cohen Media Group Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/printscreen/Cohen Media Group Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/printscreen/Cohen Media Group Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/printscreen/Cohen Media Group Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/printscreen/Cohen Media Group Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/printscreen/Cohen Media Group Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube/printscreen/Cohen Media Group Br. slika: 7 7 / 7

Priča o najpoznatijem ljubimcu na svijetu počela je sasvim slučajno 2011. godine, kada ju je Lagerfeld uzeo na čuvanje od svog prijatelja, manekena Baptista Đabikonija, i više nikada nije htio da je vrati, priznajući da se u nju zaljubio na prvi pogled.

Njihova "veza" otišla je toliko daleko da je slavni kreator otvoreno govorio kako bi se njome i oženio da je to zakonski moguće, a prije smrti 2019. godine povukao je potez o kom je kasnije brujao cijeli svijet.

Izvor: instagram/choupetteofficiel

Slavni dizajner ostavio je Šupet ogromno bogatstvo - procjenjuje se da joj je iz svog nasljedstva namijenio sumu od oko 200 miliona dolara, obezbijedivši joj ličnog kuvara, batlera i život na visokoj nozi koji traje i danas.

Njen zvanični Instagram profil vodi agencija koja brine o njenom brendu. Mačka Šupet i dalje dobija ponude za slikanja, a 2023. godine bila je glavna inspiracija za prestižni modni događaj Met Gala, koji je bio posvećen upravo Karlu Lagerfeldu.

Borba oko nasljedstva

Međutim, kasnije se saznalo da je nasljedstvo Lagerfelda zapravo podijeljeno na Šupet, njegovog kuma i na dvojicu manekena zbog čega su rođaci dizajnera godinama pokušavali da ospore testament, iako sa Karlom nisu bili bliski.

To im je konačno ove godine pošlo za rukom, zbog čega se sada čeka sudska parnica.

Podsjećanja radi, Lagerfeld nije imao djece, a obje njegove sestre, Kristijana i Tea su preminule prije njega. Kristijana je iza sebe ostavila troje djece, dok Tea ima jednu kćerku, i oni bi mogli biti potencijalni nasljednici.

(Mondo.rs)