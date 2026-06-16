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Incident kod Lamanša: Ruski ratni brod pucao na britansku jahtu

Incident kod Lamanša: Ruski ratni brod pucao na britansku jahtu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Ruski ratni brod ispalio hitac upozorenje na britansku jahtu u Lamanšu.

Incident u Lamanšu: Ruski ratni brod ispalio hitac upozorenja na britansku jahtu Izvor: Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

U Lamanšu se danas dogodio incident u kom je ruski ratni brod pucao ka britanskoj jahti, piše britanski "Telegraf". Izvor pomenutog lista je otkrio da je ruski ratni brod ispalio hitac upozorenja na britansku jahtu u ovom Engleskom kanalu.

Vjeruje se da je ovo prvi ovakav slučaj da je ruski ratni brod ispalio hitac upozorenja ka britanskoj jahti u Engleskom kanalu. Pucano je sa ruskog broda "Admiral Grigorovič" koji inače redovno prolazi kroz Lamanš i ima zadatak da pruža zaštitu ruskim tankerima koji se nalaze pod sankcijama.

Ovaj incident se dogodio samo nekoliko dana nakon upada britanskih specijalaca na ruski brod "flote iz sjenke". Britansko Ministarstvo odbrane je saopštilo da istražuje ovaj incident u Lamašnu nakon čega će saopštiti više informacija.

Prijava o napadu na britansku jahtu je stigla od posade sa te jahte koja je registrovana u Velikoj Britaniji. Ljudi odatle tvrde da je ispaljen hitac upozorenja sa ruskog broda na maloj udaljenosti.

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Tagovi

Rusija Velika Britanija brod

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