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Izgorjela kuća porodice sa sedmoro djece u Panjiku kod Lukavca, Vlada Srpske obezbjeđuje pomoć

Izgorjela kuća porodice sa sedmoro djece u Panjiku kod Lukavca, Vlada Srpske obezbjeđuje pomoć

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U srpskom povratničkom selu Panjik kod Lukavca izgorjela je kuća u kojoj je Dejan Petković živio sa suprugom i sedmoro djece, rekao je načelnik opštine Petrovo Ozren Petković.

Izgorjela kuća porodice sa sedmoro djece kod Lukavca Izvor: Srna

Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković naveo je da je riječ o porodici lošeg imovinskog stanja, te da objekat koji je izgorio nije bio u njihovom vlasništvu.

„Petkovići imaju sedmoro djece – šest sinova i djevojčicu, svi su osnovci. Srećom niko nije povrijeđen i sada su smješteni kod komšija“, rekao je Petković.

On je najavio da će sutra posjetiti porodicu u mjesnoj zajednici Panjik, kako bi se sagledale potrebe i pružila dodatna pomoć.

Prema njegovim riječima, obaviješten je da će Vlada Republike Srpske obezbijediti sredstva za stambeno zbrinjavanje porodice Petković.

U međuvremenu se oglasio i premijer Republike Srpske Savo Minić, koji je saopštio da je izdao nalog da se hitno obezbijede sredstva za kupovinu nove montažne kuće.

„Vijest me je strašno potresla. Najvažnije je da niko nije stradao, ali ne možemo dozvoliti da ova porodica ostane bez krova nad glavom. U najtežim trenucima moramo biti jedni uz druge“, naveo je Minić na mreži „Iks“.

Porodica Petković, u kojoj je šestoro djece osnovnoškolskog uzrasta, trenutno je smještena kod komšija, dok se rješava njihovo stambeno zbrinjavanje.

(Srna)

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