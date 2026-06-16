Ovo je 20 deficitarnih zanimanja u Republici Srpskoj: Učenicima stipendije i plaćen prevoz

Učenici koji u školskoj 2026/2027. godini upišu neko od 20 deficitarnih zanimanja u Republici Srpskoj imaće pravo na mjesečnu stipendiju od 100 KM, kao i na plaćene troškove prevoza tokom trajanja nastavne godine.

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Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o stipendiranju deficitarnih zanimanja za školsku 2026/2027. godinu, a za ovu namjenu u 2026. godini obezbijeđeno je ukupno 900.000 KM.

Na listi deficitarnih zanimanja za narednu školsku godinu nalaze se:

* izvršilac radova na saobraćajnicama,

* armirač-betonirac,

* pekar,

* mesar,

* vozač motornih vozila,

* konobar,

* kuvar,

* električar-elektroinstalater,

* bravar-zavarivač,

* trgovac,

* CNC operater,

* mehaničar mehatronike, pneumatike i hidraulike,

* rukovalac građevinskim i pretovarnim mašinama i kranovima,

* frizer,

* auto-električar,

* agroproizvođač,

* alatničar,

* stolar,

* auto-mehaničar,

* mehaničar grijne i rashladne tehnike.

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Za školsku 2026/2027. godinu planiran je upis 944 učenika u ova zanimanja i devet struka, u 40 srednjih škola na području 29 jedinica lokalne samouprave.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za Mondo kažu, da su deficitarna zanimanja određena na osnovu prijedloga lokalnih zajednica i društvenih partnera, s ciljem podsticanja upisa učenika u zanimanja koja su potrebna tržištu rada, ali za koja učenici iskazuju najmanje interesovanja.

Nakon analize dostavljenih prijedloga, lista je definisana Pravilnikom o planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola, pri čemu su zanimanja određena po školama i lokalnim zajednicama.

"Upisna politika u srednje škole kreira se u skladu sa potrebama tržišta rada i potrebama za nastavak školovanja na visokoškolskim ustanovama. U proces planiranja uključeni su srednje škole, jedinice lokalne samouprave, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Privredna komora Republike Srpske, Unija poslodavaca Republike Srpske i Komora samostalnih preduzetnika Republike Srpske", rečeno je za Mondo iz Ministarstva prosvjete.

Na osnovu njihovih analiza i procjena definišu se upisne kvote i lista zanimanja za kojima postoji najveća potreba među poslodavcima.

"Podaci Ministarstva pokazuju da su u proteklih šest godina za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iz Budžeta Republike Srpske izdvojena oko 4,2 miliona KM. Od tog iznosa 2,8 miliona KM utrošeno je za stipendije, a 1,4 miliona KM za troškove prevoza", kažu u ovom ministarstvu.

U tom periodu, kako navode, stipendirano je više od 3.500 učenika.

"Analize Ministarstva pokazuju da najveći nedostatak radne snage postoji u oblastima ugostiteljstva i turizma, mašinstva i obrade metala, te elektrotehnike. Posebno su tražena zanimanja kuvar, konobar, bravar-zavarivač i električar-elektroinstalater, što potvrđuje da je program usmjeren na kadrove za kojima postoji najveća potreba na tržištu rada", rekli su u Ministarstvu prosvjete i kulture.

Upis učenika u prve razrede srednjih škola u Republici Srpskoj za školsku 2026/2027. godinu počeo je juče, a planirano je da bude upisano ukupno 9.840 učenika u 13 struka i 77 zanimanja.

(Mondo)