"Investicija u znanje i budućnost djece": Laktaši dobili Srednjoškolski centar (FOTO)

Milorad Dodik, kojem je CIK BiH oduzeo mandat predsjednika Republike Srpske i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić svečano su danas otvorili Srednjoškolski centar u ovoj lokalnoj zajednici.

Izvor: Srna

Zvaničnom presijecanju vrpce prisustvovali su i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić, kao i direktor Srednjoškolskog centra Danijela Stanišljević Ivanović.

Svečanosti povodom otvaranja Srednjoškolskog centra, u čiju izgradnju je uloženo 10,5 miliona KM, prisustvuju i ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, gradonačelnici i načelnici drugih lokalnih zajednica, te brojni građani.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić rekao je da je u izgradnju objekta uloženo 10,5 miliona KM, od čega je šest miliona KM obezbijedila Vlada Republike Srpske, a ostatak lokalana zajednica.

Direktor ustanove rekla je ranije da je u prvi upisni ciklus upisano 190 učenika.

"Veliko interesovanje za sve ponuđene programe pokazalo je da je škola već u samom početku prepoznata kao poželjno mjesto za obrazovanje", navela je Ivanovićeva.

Ona je napomenula da je broj upisanih učenika u skladu sa planiranim brojem i strukturom upisnih mjesta, čime je ostvaren osnovni cilj da se već u prvoj generaciji obezbijedi stabilan temelj za rad i razvoj škole.

"Učenici su raspoređeni u četiri struke - zdravstvo, elektrotehnika, mašinstvo i ekonomija - što omogućava raznolikost i usklađenost obrazovne ponude sa savremenim potrebama. Ovako koncipiran upisni plan pokazao se kao dobro odmjerena i opravdana odluka, jer smo uspjeli privući očekivan broj učenika i ujedno obezbijediti ravnomjernu popunjenost svih odjeljenja", pojasnila je Ivanovićeva.

PODELI

Dodik je danas u Laktašima istakao da samo narod koji ulaže u obrazovanje može da računa na sigurnu budućnost.

On je na svečanosti povodom otvaranja Srednjoškolskog centra u Laktašima naglasio da je ovo značajan projekat ne samo za ovu lokalnu zajednicu, već za Republiku Srpsku, te da je ponosan što je bio dio ove priče.

"Laktaši dugo čekaju Srednjoškolski centar i ovo nije obična obrazovna ustanova, jer će učenici koji budu pohađali ovu školu biti istovremeno i spona sa privredom", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je Republika Srpska mnogo učinila na smanjenju nezaposlenosti, ali da još mnogo posla predstoji, te da ovakvi projekti služe na ponos svima.

Dodik je svim đacima čestitao početak nove školske godine i poželio da se djeca što više obrazuju i vaspitaju u duhu zajedništva, vjere i tradicije.

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić rekla je da otvaranje Srednjoškolskog centra u Laktašima pokazuje snagu i posvećenost republičkih institucija za razvoj obrazovne infrastrukture kako bi se učenicima, bez obzira gdje žive, obezbijedili jednaki uslovi za učenje i razvoj.

"Cilj nam je da mladi ne moraju napuštati svoju lokalnu zajednicu kako bi dobili kvalitetno znanje, već da im to znanje bude dostupno ovdje, gdje žive njihove porodice, gdje nastaje nova vrijednost i gdje se stvara budućnost", poručila je Stojičićeva na svečanosti povodom otvaranja Srednjoškolskog centra.

Ona je istakla da je Srednjoškolski centar simbol vizije Grada Laktaši, kao i da je kruna svega realizovan plan upisa za školsku 2025/2026. godinu.

Prema njenim riječima, ovo je prva godina kada je sa primjenom počeo e-upis u srednje škole koji je realizovan bez smetnji.

"Ovo nije samo uspjeh jednog grada, niti jedne institucije. Ovo je zajednički rezultat i zajednička odgovornost", istakle je Stojičićeva.

Stojičićeva je rekla da će svaki učenik u Laktašima imati dobre uslove za školovanje i sticanje praktičnih znanja, te da će nakon škole odlučiti da ostanu u svom gradu.

Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić istakao je da je ova obrazovna ustanova zalog za budućnost, kako bi mladi mogli da se obrazuju i rade u svom gradu u svojoj Republici.

"Ovo je investicija u znanje i budućnost naše djece. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odmah je prepoznao značaj ovog projekta i on je najzlužniji što smo ga završili", rekao je Bojić.

(Srna/Mondo)