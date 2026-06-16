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Oglasila se Rusija nakon incidenta u Lamanšu

Oglasila se Rusija nakon incidenta u Lamanšu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Rusko Ministarstvo odbrane oglasilo se nakon napada na britansku civilnu jahtu u Lamanšu.

Oglasila se Rusija nakon incidenta u Lamanšu Izvor: Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je njihov ratni brod danas preventivno pucao ka britanskoj jahti, kao znak upozorenja, prenosi "Skaj Njuz". Incident se dogodio danas u kanalu Lamanš.

Ruski ratni brod "Admiral Grigorovič" je ispalio hitac upozorenja ka civilnoj britanskoj jahti. Rusko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je ruski ratni brod pucao preventivno jer se jahta, kako navode, "kretala opasnom putanjom".

"Danas, 16. juna u 12.45 časova je posada frigate 'Admirala Gregoroviča' otkrila u Engleskom kanalu civilnu jahtu pod nazivom 'Svijetla budućnost' koja je plovila pod britanskom zastavom. Kretala se opasnom putanjom i približavala se ka našem brodu.

Posada fregate je pokušala da ih kontaktira internacionalnog radio kanala. Britansko plovilo nije reagovalo i nastavilo je da se kreće ka našem brodu.

Kada su prišli na distancu od 150 metara, komandir frigate je naredio da se ispali preventivni hitac ka jahti. Nakon toga je britanski brod momentalno promijenio kurs i udaljio se od ruskog broda", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane na "Telegramu".

Da podsjetimo, ovaj incident se dogodio samo nekoliko dana nakon upada britanskih specijalaca na ruski brod “flote iz sjenke”. Britansko Ministarstvo odbrane je saopštilo da istražuje ovaj incident u Lamanšu nakon čega će saopštiti više informacija.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Lamanš Rusija Velika Britanija brod

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