Uz najviše počasti i prelet helikoptera: Sahranjen Boban Kusturić

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Boban Kusturić sahranjen je danas u Banjaluci, uz najviše počasti, u prisustvu porodice, najviših zvaničnika Republike Srpske i brojnih prijatelja.

Kusturić je sahranjen uz paljbu Počasnog voda MUP-a Republike Srpske, dok je Policijski orkestar MUP-a svirao posmrtne marševe "Posljednji pozdrav" i "Do groba".

U trenutku sahrane groblje Vrbanja su nadlijetala tri helikoptera u znak posljednjeg pozdrava Kusturiću.

Sahrani na Gradskom groblju Vrbanja prisustvovali su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stavandić, predsjednik Vlade Savo Minić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, lider SNSD-a Milorad Dodik, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, direktor Policije Siniša Kostrešević, ministri u Vlade Republike Srpske, kao i predstavnici javnog i političkog života, te mnogobrojni građani.

Prethodno je u Banskom dvoru održana komemoracija na kojoj je poručeno da je Kusturić bio veliki patriota i da će zauvijek ostati u srcima svih ljudi zbog svije velike humanosti.

Dodik je istakao da je Kusturić spasio mnoge ljudske živote i naveo da spasavati ljude samo mogu rijetki.

"Održao sam toliko govora, ali ovo nije govor, ovo je mjesto na kojem ću reći da će on ostati s nama. Toliko ljudi je spasio, posao težak, divan, ali častan, jer spasavati ljude samo mogu rijetki", rekao je Dodik, opraštajući se od Kusturića.

Ministar Budimir istakao je da je Kusturić spasio srpsko vazduhoplovstvo sa ove strane rijeke Drine, te da je bio čovjek koji je motivisao i insporisao i uz kojeg je bilo lako uraditi i najteže stvari.

Zvaničnici Republike Srpske upisali su se i u knjigu žalosti otovrenu povodom Kusturićeve smrti.

Kusturić je pronađen je mrtav 5. maja u 52. godini.

Boban Kusturić rođen je 8. septembra 1974. godine u Banjaluci. Završio je Vojnu akademiju Vojske Jugoslavije – Odsjek za ratno vazduhoplovstvo i protivvazdušnu odbranu, u Beogradu 1997. godine i stekao zvanje oficir avijacije – pilot.

Obavljao je poslove pilota u Vojsci Republike Srpske od 1997. godine do 2005. godine.

Nakon toga, nastavio je rad u Direkciji za civilnu vazdušnu plovidbu Republike Srpske kao šef Spasilačke helikopterske jedinice "SAR" – Republike Srpske.

Poslove direktora Helikopterskog servisa Republike Srpske obavljao je od 2008. godine do aprila 2025. godine, a nakon njegove reorganizacije i formiranja Uprave za vazduhoplovstvo, obavljao je poslove načelnika Uprave.

Kusturić je rukovodio brojnim akcijama spasavanja ugroženog stanovništva u snježnim smetovima, poplavama i požarima, koje su zahtjevale hitnu evakuaciju.

Javnost ga pamti i po gotovo svakodnevnim akcijama medicinskog transporta teško bolesnih pacijenata i trudnica u velike kliničke centre, čime su spaseni mnogi životi.

Odlikovan je ordenom Miloša Obilića koji mu je dodijelio predsjednik Republike Srpske.

(Srna)