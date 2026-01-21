Novi uslovi: Stupile na snagu izmjene zakona o podršci nezaposlenim roditeljima sa četvoro i više djece

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske saopštilo je da je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Srpskoj.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Izmjenama i dopunama ovog zakona koje se odnose na uslove za ostvarivanje prava, propisano je da maloljetna djeca pohađaju osnovnu školu u Srpskoj ili Brčko distriktu i da imaju prijavljeno prebivalište u Srpskoj ili Brčkom, saopšteno je iz Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Propisano je i da podnosilac zahtjeva za priznavanje prava na podršku ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srpske ili Brčko distrikta najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Takođe, uslov je i da podnosilac zahtjeva nije osuđivan za krivična djela izvršena na štetu djeteta ili člana svoje porodice i porodične zajednice, a pravo se uskraćuje postojećim korisnicima za koje se utvrdi da postoji krivična odgovornost za navedena djela.

Ovim zakonom se uvodi obaveza periodičnog obnavljanja dokazne dokumentacije za ostvarivanje prava na novčano primanje.

Obaveza periodičnog obnavljanja dokumentacije odnosi se na uvjerenje o prebivalištu u Republici Srpskoj ili teritoriji Brčko distrikta sa entitetskim državljanstvom Srpske za podnosioca zahtjeva, uvjerenje o prebivalištu za svako maloljetno dijete i potvrda da maloljetno dijete redovno pohađa osnovnu školu u Srpskoj ili Brčkom.

Ova dokumetacija dostavlja se svake godine od 1. do 31. oktobra, u skladu sa zakonom.

Iz Ministarstva naglašavaju da dokumentaciju nije potrebno dostavljati ranije, nego će biti dato na vrijeme obavještenje kako bi se tražena dokumentacija mogla prikupiti i biti dostavljena u zakonom predviđenom roku.

Izmjenama koje se odnose na razloge za prestanak prava propisano je da će već priznato pravo prestati, odnosno, da se neće ni priznati, ukoliko se utvrdi da je dijete korisnika prava ili podnosioca zahtjeva, zbog zanemarivanja, zlostavljanja ili neadekvatne brige podnosioca zahtjeva, korisnik nekog od prava iz socijalne zaštite, odnosno da je smješteno u ustanovu socijalne zaštite ili zbrinuto u hraniteljskoj porodici.

Takođe, razlog za prestanak prava je i neizvršavanje obaveze periodičnog obnavljanja dokumentacije.

U skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, izmjenjen je i zahtjev za priznavanje prava na novčano primanje nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj.

(Srna)