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Kako da isključite AI opcije na Viberu?

Kako da isključite AI opcije na Viberu?

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Gotovo da nema osobe koja nije koristila vještačku inteligenciju, što umjesto Gugla, što za posao ili zabavu.

Kako da isključite AI opcije na Viberu? Izvor: Tatiana Diuvbanova/Shutterstock

Koliko god da nam često olakšava život i skraćuje dragoceno vreme, sve više "ubacivanja" vještačke inteligencije u sve moguće aplikacije, počinje da nam smeta.

Konkretno u ovom tekstu pozabavićemo se Viberom i njihovom implementacijom AI u četove. Ukoliko otvorite čet sa nekom osobom sa kojom ste razmenili poruke na ovoj aplikaciji, vrlo verovatno ćete dobiti pitanje "Da li želiš da ti sumiram poruke koje si propustio/la?", "Da li želiš da ti predložim odgovor na ovu poruku", kao i ponude obrade fotografija i slično.

Trenutno ova opcija može da se isključi, pa ako ste među onima koje ove sugestije nerviraju, ispratite ove korake.

Potrebno je da kliknete na tri tačkice u donjem desnom uglu aplikacije (more/više u zavisnosti od podešavanja jezika koji koristite), pa zatim na Settings/Podešavanja, a potom na Calls and Messages/Pozivi i razgovori.

Izvor: Printscreen

Izvor: Printscreen

Kada vam se otvori novi prozor, potrebno je da isključite sve opcije koje imaju veze sa AI, kao i polje Disconnect ChatGPT account. U zavisnosti od verzije Vibera koju koristite, neka od podešavanja koja bi trebalo da isključite su AI chat summary, AI reply, ChatGPT in Chat, Image Remix, Remix my images, AI Reply to my messages.

Izvor: Printscreen

Izvor: Printscreen

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