Da li neko može da vas prati preko Vibera? Evo šta je istina

Ideja da nekoga možete da pratite "preko Vibera" zvuči kao nešto iz špijunskih filmova, ali realnost je znatno jednostavnija.

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Viber zaista ima opciju dijeljenja lokacije, ali ona funkcioniše samo ako druga osoba to svjesno uključi i pošalje vam svoju lokaciju. Drugim riječima, nema tajnog praćenja bez dozvole.

Kako zapravo radi dijeljenje lokacije

Kada korisnik uključi lokaciju na telefonu i pošalje je kroz čet, Viber koristi GPS i druge senzore uređaja kako bi prikazao gdje se osoba nalazi.

To znači da:

lokaciju šalje osoba sama možete je vidjeti samo u razgovoru nema stalnog praćenja bez pristanka

U praksi, to je isto kao kada vam neko pošalje lokaciju preko WhatsAppa ili Google Mapsa.

Gdje nastaje zabuna

Na internetu se često pominju razni načini "praćenja preko Vibera", ali tu postoji važna caka. Ako druga osoba ne želi da dijeli lokaciju ne postoji legitiman način da je vidite. Sve ostalo što se nudi (aplikacije za praćenje, "hakovanje Vibera" i slično) ulazi u sivu zonu ili direktno krši zakon i privatnost.

Poznan, Poland - March 26, 2025: Close-up view of a smartphone displaying the Rakuten Viber Messenger app on the App Store, highlighting messaging and voice call functionality

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Da li postoje aplikacije za praćenje? Postoje alati koji mogu pratiti telefon, ali zahtijevaju pristup uređaju, često rade skriveno (što je pravno problematično) i mogu biti rizični za bezbjednost i zato ih treba uzeti sa velikom rezervom, a naročito kada se promovišu kao "lako rješenje".

Viber nije alat za špijuniranje, već samo još jedna aplikacija koja omogućava dijeljenje lokacije, ali isključivo uz dozvolu korisnika.

Ako vam neko kaže da može da prati telefon preko Vibera bez znanja vlasnika velika je vjerovatnoća da je u pitanju mit ili prevara.

(Smartlife/Mondo)