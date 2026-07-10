Viber ažuriranje: Nova AI opcija i velika promjena za fotografije

Nova ažuriranja donose lakšu komunikaciju na više jezika i bolje dijeljenje fotografija bez gubitka kvaliteta
Popularna aplikacija za dopisivanje Viber predstavila je niz novih funkcija koje unapređuju svakodnevnu komunikaciju korisnika. Najveće novine odnose se na automatski prevod poruka uz pomoć vještačke inteligencije i mogućnost slanja fotografija u visokoj rezoluciji.
Jedna od najznačajnijih novina je opcija "Translate", koja omogućava korisnicima da jednostavno prevedu poruke na drugi jezik. Funkcija radi uz pomoć AI tehnologije, a ideja je da se komunikacija između ljudi iz različitih zemalja dodatno pojednostavi.Izvor: Printscreen
Korisnici sada mogu:
- da pročitaju poruku na stranom jeziku bez izlaska iz aplikacije
- da odgovore na drugom jeziku bez dodatnih alata
- da koriste prevod direktno u okviru chata
Ova opcija je posebno korisna za poslovnu komunikaciju, putovanja ili kontakte sa ljudima iz inostranstva.
Druga velika promjena odnosi se na deljenje fotografija. Viber sada omogućava slanje slika u odličnom kvalitetu, čime se izbjegava standardna kompresija koja često narušava detalje.Izvor: Printscreen
Korisnici mogu da:
- uključe HD režim za slanje fotografija
- zadrže visoku rezoluciju i oštrinu slike
- dijele uspomene bez gubitka kvaliteta
Ova opcija se aktivira jednostavno, a namijenjena je svima koji žele da fotografije zadrže originalni izgled, posebno pri slanju važnih ili profesionalnih snimaka.
Fokus na AI i kvalitet komunikacije
Iz Vibera poručuju da su ove promjene dio šire strategije uvođenja AI funkcionalnosti koje olakšavaju svakodnevnu komunikaciju. Istovremeno, unapređenje kvaliteta multimedije pokazuje da aplikacija želi da ostane konkurentna u eri gde korisnici sve više dijele vizuelni sadržaj.