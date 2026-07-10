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Viber ažuriranje: Nova AI opcija i velika promjena za fotografije

Viber ažuriranje: Nova AI opcija i velika promjena za fotografije

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
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Nova ažuriranja donose lakšu komunikaciju na više jezika i bolje dijeljenje fotografija bez gubitka kvaliteta

Viber uveo AI prevod poruka i slanje fotografija u HD kvalitetu bez kompresije Izvor: Sergei Elagin/Shutterstock/Printscreen

Popularna aplikacija za dopisivanje Viber predstavila je niz novih funkcija koje unapređuju svakodnevnu komunikaciju korisnika. Najveće novine odnose se na automatski prevod poruka uz pomoć vještačke inteligencije i mogućnost slanja fotografija u visokoj rezoluciji.

Jedna od najznačajnijih novina je opcija "Translate", koja omogućava korisnicima da jednostavno prevedu poruke na drugi jezik. Funkcija radi uz pomoć AI tehnologije, a ideja je da se komunikacija između ljudi iz različitih zemalja dodatno pojednostavi.

Izvor: Printscreen

Korisnici sada mogu:

  1. da pročitaju poruku na stranom jeziku bez izlaska iz aplikacije
  2. da odgovore na drugom jeziku bez dodatnih alata
  3. da koriste prevod direktno u okviru chata

Ova opcija je posebno korisna za poslovnu komunikaciju, putovanja ili kontakte sa ljudima iz inostranstva.

Druga velika promjena odnosi se na deljenje fotografija. Viber sada omogućava slanje slika u odličnom kvalitetu, čime se izbjegava standardna kompresija koja često narušava detalje.

Izvor: Printscreen

Korisnici mogu da:

  1. uključe HD režim za slanje fotografija
  2. zadrže visoku rezoluciju i oštrinu slike
  3. dijele uspomene bez gubitka kvaliteta

Ova opcija se aktivira jednostavno, a namijenjena je svima koji žele da fotografije zadrže originalni izgled, posebno pri slanju važnih ili profesionalnih snimaka.

Fokus na AI i kvalitet komunikacije

Iz Vibera poručuju da su ove promjene dio šire strategije uvođenja AI funkcionalnosti koje olakšavaju svakodnevnu komunikaciju. Istovremeno, unapređenje kvaliteta multimedije pokazuje da aplikacija želi da ostane konkurentna u eri gde korisnici sve više dijele vizuelni sadržaj.

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Hvala što ste poslali vijest.

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