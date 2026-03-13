Stiže najveća Google Maps nadogradnja u posljednjih 10 godina: Više ništa neće biti isto

Novo ažuriranje Google Maps aplikacije donosi Ask Maps, 3D navigaciju, prirodnije glasovne instrukcije i detaljniji prikaz puta.

Izvor: Google / Ilija Baošić

Google je najavio možda i najvažnije ažuriranje svoje Google Maps aplikacije u posljednjih deset godina, koje donosi vještačku inteligenciju i unaprijeđenu "imerzivnu navigaciju". Ova novina će u aplikaciju dodati 3D prikaze, detaljne informacije o putevima, prirodnije glasovne instrukcije i još mnogo toga.

Prije svega, Maps dobija potpuno novu dimenziju funkcionalnosti zasnovanu na Gemini AI modelima - Ask Maps. Ona će korisnicima omogućiti da pronalaze različita mjesta koristeći upite napisane prirodnim jezikom.

Integracija vještačke inteligencije omogućava aplikaciji da razumije kompleksna pitanja postavljena prirodnim govorom, poput "gdje mogu da napunim telefon bez čekanja u redu" ili "da li u blizini postoje osvijetljeni tereni za futsal koji rade noću?" Jasno vam je da će ovo značajno olakšati pretragu bilo kog mjesta.

Izvor: Google

Ova funkcija biće posebno korisna prilikom planiranja putovanja. Korisnici će samo morati da navedu gdje idu, a vještačka inteligencija će izabrati različita mjesta vrijedna posjete. Da bi izračunao rutu, Maps će analizirati informacije iz više od 300 miliona lokacija, uključujući recenzije preko 500 miliona korisnika. Kako bi dao što relevantnije odgovore, sistem vještačke inteligencije analiziraće i mjesta koja ste ranije pretraživali ili sačuvali. Google Maps će zapamtiti ako volite određene objekte ili restorane.

Pored toga, Google je u zvaničnom saopštenju najavio da uvodi i "imerzivnu navigaciju" (Immersive Navigation). U pitanju je potpuna transformacija navigacije, sa redizajniranim vizuelnim izgledom i intuitivnijim kontrolama.

Izvor: Google

Mapa će prikazivati 3D modele zgrada, nadvožnjaka i okoline, dok će aplikacija naglašavati važne detalje na putu, kao što su trake, pješački prelazi, semafori i STOP znakovi. Ove inovacije takođe pokreće Gemini.

Uz vizuelna unapređenja, Google Maps će dobiti i nekoliko novih funkcija za udobnija putovanja. Prije svega, mape će nuditi širi pregled rute. Pametan zum i transparentne zgrade pomoći će korisnicima da se unaprijed pripreme za komplikovana skretanja i promene trake. Glasovne instrukcije su takođe unaprijeđene kako bi zvučale prirodnije.

Poboljšane su i alternativne rute. Google Maps će svake sekunde analizirati više od 5 miliona ažuriranja širom svijeta kako bi pronašao najbolji put za brže putovanje, izbjegavanje gužve i slično. Servis će takođe u realnom vremenu upozoravati na prepreke na ruti, kao što su radovi na putu i saobraćajne nezgode.