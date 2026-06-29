Wimbledon je počeo – teniski spektakl pratite na Arena sport kanalima

Najveće teniske zvijezde u borbi za trofej, rekordne nagrade i istoriju

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Od 29. juna do 12. jula ljubitelje tenisa očekuju dvije sedmice vrhunskih mečeva sa najpoznatijih travnatih terena na svijetu. Počeo je Wimbledon, najstariji i najprestižniji Grand Slam turnir, koji i ove godine okuplja najbolje svjetske tenisere i

teniserke.

U muškoj konkurenciji očekuje se velika neizvjesnost. Branilac titule Janik Sinner pokušaće iza sebe ostaviti zdravstvene probleme, dok će izostanak Carlosa Alcaraza dodatno otvoriti borbu za trofej. Među glavnim favoritima su i Aleksander Zverev, koji u London dolazi ohrabren osvajanjem Roland Garrosa, te Novak Đoković, koji će pokušati da iskoristi priliku i i dodatno ispiše stranice teniske istorije.

Ništa manje uzbudljivo neće biti ni u ženskoj konkurenciji, gdje se za trofej bore Arina Sabalenka, aktuelna šampionka Iga Švjontek, Jelena Ribakina i mlada zvijezda Mira Andrejeva, pa su vrhunski mečevi zagarantovani. Dodatnu pažnju privlači i povratak Serene Williams, sedmostruke šampionke Wimbledona, koja će u prvom kolu igrati protiv mlade Australijanke Maye Joint.

Ovogodišnje izdanje Wimbledona donosi i tehnološke novitete, uključujući unaprijeđeni sistem video pregleda spornih situacija, dok rekordan nagradni fond dodatno potvrđuje status jednog od najvećih sportskih događaja na svijetu.

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