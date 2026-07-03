Ljeto je prijatnije uz m:tel filmske preporuke

Na m:tel TV platformama i narednih dana pratite kvalitetne filmove i serije, sportski i dječiji program, kao i brojne druge sadržaje. Pogledajte akcione filmove, krimi-drame, komedije… Za svakoga po nešto.

Izvor: m:tel

Film „Posljednja patrola” je uzbudljiv kriminalistički triler, koji možete pogledati u petak 3. jula u 00.00 časova na TV Prva.

Dva mlada policajca, Tejlor i Zavala patroliraju opasnim ulicama Los Anđelesa. Tokom rutinskog zaustavljanja vozila, partneri zaplijene novac i vatreno oružje od pripadnika zloglasnog kartela. Tokom dalje istrage, dva policajca postaju meta članova kartela koji žele da ih ubiju. Ovo je moćna priča o prijateljstvu, ljubavi i časti i prati policajce koji svakodnevno rizikuju svoje živote i prikazuje cijenu koju oni i njihove porodice plaćaju.

U subotu 4. jula od 22.00 časa na Pink Premium možete pogledati spektakularnu akcionu dramu „Tenet”.

Izvor: m:tel

Akcioni spektakl Kristofera Nolana prati tajnog agenta koji pokušava da spriječi globalnu katastrofu koristeći tajnu tehnologiju inverzije vremena. Džon Dejvid Vošington predvodi odličnu glumačku ekipu u filmu koji spaja međunarodnu špijunažu, spektakularnu akciju i prepoznatljive Nolanove zaplete.

„Student sa vezom“ je krimi-drama zasnovana na istinitom događaju koji je svojevremeno zaokupljao pažnju javnosti. Na programu je u ponedjeljak 6. jula u 22.15 časova na B92.

Izvor: m:tel

Film prati život Тоbija Hamela, srednjoškolca iz radničke klase koji je uspio da upadne u elitnu privatnu školu u Novoj Engleskoj. Da bi se uklopio među bogate i popularne vršnjake i privukao pažnju djevojke u koju je zaljubljen, on počinje da krijumčari kokain iz Južne Amerike i osniva uspješnu mrežu preprodaje droge u kampusu. Scenario je inspirisan stvarnim slučajem sedamnaestogodišnjeg Dereka Oatisa, učenika elitne škole koji je prokrijumčario kokain vrijedan 300.000 dolara iz Venecuele u SAD. Ovaj stvarni skandal izazvao je ogromnu medijsku pažnju.

Film „Bilo jednom u Holivudu” Kventina Tarantina vodi nas u Los Anđeles 1969. godine, u grad koji se mijenja zajedno sa čitavom jednom epohom. Ova komedija na programu je u utorak 7. jula u 22.30 časova na Cinemax 2.

Izvor: m:tel

Televizijska zvijezda Rik Dalton (Leonardo Dikaprio) i njegov dugogodišnji dubler i kaskader Klif But (Bred Pit) pokušavaju da pronađu svoje mjesto u Holivudu. Deveti film ovog scenariste i režisera krasi izvanredna glumačka postava, a prati nekoliko isprepletenih priča posvećenih posljednjim trenucima Zlatnog doba Holivuda.

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