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Sve je spremno za muzičku čaroliju pod otvorenim nebom

Sve je spremno za muzičku čaroliju pod otvorenim nebom

Izvor Promo
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Vidimo se na Banjaluka Festu

Sve je spremno za muzičku čaroliju pod otvorenim nebom Izvor: m:tel

Večeras, 2. jula počinje Banjaluka Fest - po mnogo čemu poseban godišnji događaj, koji će i ove godine tvrđavu Kastel u Banjaluci ispuniti najljepšim muzičkim notama.

U toku tri festivalske večeri, publika će uživati uz muziku Petra Graše, Yasmin Levy i Bijelog dugmeta.

Banja Luka Fest i ove godine publici nudi doživljaj koji nadilazi klasične koncertne okvire – elegantno oblikovane festivalske zone, upečatljivu scenografiju, pažljivo osmišljenu produkciju i autentičnu atmosferu koja iz godine u godinu čini Kastel mjestom najljepših ljetnih uspomena.

Festival se realizuje uz podršku kompanije m:tel, generalnog sponzora i dugogodišnjeg partnera ove manifestacije koji vam želi dobrodošlicu na ovaj spektakularni muzički događaj i uživanje u čarobnoj atmosferi tvrđave Kastel.

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Tagovi

m:tel banjaluka fest

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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