UŽIVO, Crvena zvezda - Larn: Katai dao i drugi gol, ali je poništen!

Crvena zvezda dočekuje Larn u 20 časova na stadionu Rajko Mitić
Crvena zvezda i Lejrn igraju u 20 časova na stadionu "Rajko Mitić". Crveno-bijeli imaju značajnu prednost od 4:0, pa ostaje pitanje da li gledamo uzbudljiv revanš ili revijalnu utakmicu u Beogradu.
Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...
24. minut - Tri šanse Arnautovića
Marko Arnautović je u poslednjih nekoliko minuta imao dvije šanse ka golu rivala. Nijedna nije bila dovoljno dobra da bi zatresla mrežu, ali sve miriše na to da bi Arnautović mogao da uveća razliku. Ekipe su na sudijskom tajm-autu, s obzirom na to da je veoma toplo u Beogradu.
15' Ništa od novog gola Kataija
Još jednom je pogodio Katai, ali je ipak bio u ofsajdu i pogodak je poslije VAR provjere poništen.
10' Šansa za Arnautovića
Centrirao je Seol za Arnautovića, ali je napadač Zvezde poslao loptu preko gola sa samo četiri-pet metara
2' - Goool! Zvezda vodi 1:0!
Katai je pogodio za vođstvo Crvene zvezde nakon tačno 120 sekundi!
Počeo je meč na Marakani
Matej Strika na lijevom beku
Banjalučanin Matej Strika koji ima svega 16 godina dobio je povjerenje Dejana Stankovića za evropsku scenu!
Sastavi
CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Učena, Veljković, Strika - Abu Fani, Krunić - Loizu, Čam, Katai - Arnautović
LARN: Ferguson - Doneli, Ridli, Bent, Kosgrov - Grejem, Galager, Doerti - Mekenef, Sloun, O'Hara
Dobro došli!
Crvena zvezda dočekuje Larn u meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Susret je na programu u 20 časova, a dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz MONDO lajv tekstualni prenos i našeg izvještača sa lica mjesta.