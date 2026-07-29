UŽIVO, Crvena zvezda - Larn: Katai dao i drugi gol, ali je poništen!

Crvena zvezda dočekuje Larn u 20 časova na stadionu Rajko Mitić

Crvena zvezda i Lejrn igraju u 20 časova na stadionu "Rajko Mitić". Crveno-bijeli imaju značajnu prednost od 4:0, pa ostaje pitanje da li gledamo uzbudljiv revanš ili revijalnu utakmicu u Beogradu.

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