"Ko zna koliko ću još živjeti": Legendarnom Hrvatu ljekari napravili pakao od života

Bivši fudbaler Hrvatske Ivan Klasnić već duže vremena vodi bitku za zdrav život. Problemi sa bubrezima uzeli su maha i sve to zbog lekova koje je tokom karijere koristio, a na kraju se ispostavilo da su bili pogrešni.

Legendarni hrvatski fudbaler Ivan Klasnić godinama vodi bitku za život. Suočen sa ozbiljnim zdravstvenim problemima - već je imao tri transplantacije bubrega, a uprkos tome postao je prvi igrač koji je nastupao sa presađenim organom. Nedavno je otvoreno govorio o izazovima, priznajući da su mu lijekovi koje je koristio tokom profesionalne karijere uništili oba bubrega. Situacija ne ide na bolje, pošto se bivši igrač nalazi u bolnici.

Kad je trebalo da bude najsrećniji - tad je sve krenulo nizbrdo. Klasnić je 2005. bio na vrhuncu karijere i tada se njegov život promijenio iz korena.

"Išao sam na pregled i nalazi nisu bili dobri. Krajem 2006. su mi rekli da moraju da izvrše transplantaciju bubrega. Kad sam saznao za problem, bilo mi je teško, zapitao sam se kakav će mi biti život. Prvi bubreg mi je dala majka. Nažalost, nije proradio. Nakon osam nedjelja uzeo sam bubreg od tate i to je funkcionisalo devet i po godina. Treći bubreg sam primio 2017. od jedne žene koja je umrla, nažalost, nisam je nikad upoznao. Bila je starija dve godine od mene. Taj bubreg imam i danas. Transplantacija je bila 17.10. i taj dan slavim kao drugi rođendan", rekao je Klasnić.

"Teško je igrati bez lijekova na vrhunskom nivou. Nijedan profesionalni sport se ne može igrati bez sredstava protiv bolova, ali da sam znao da imam problem, nikada ih ne bih uzimao. Naravno da sam ljut. Ne bih poželio nikome ono što se meni desilo", rekao je Klasnić u dokumentarnom filmu ARD-a "Hirschhausen und der Schmerz".

"Ko zna još koliko dugo ću živjeti"

Zbog dugotrajne terapije i komplikacija koje su se postepeno javljale, hrvatski fudbaler je ozbiljno oslabio organizam. Na sve to dobio je i virus koji mu je izazvao gubitak kose, ali mnoge od ovih problema moguće je da ne bi ni nastale da je liječen na pravi način. Ljekari tadašnjeg kluba Verder nisu postupili adekvatno - Klasniću su davali lijekove koji su dodatno oštetili njegove bubrege.

Fudbaler je još 2007. godine pokrenuo tužbu protiv kluba, a pravosnažna presuda donesena je tek prije tri godine, kada je klubu naloženo da bivšem igraču isplati četiri miliona evra.

"Nikakav novac koji zaradiš ti ne može vratiti zdravlje. Ko zna još koliko dugo ću živeti.Treba biti zahvalan, čak i kad si bolestan i moraš piti lijekove, samo da još možeš da živiš ovaj život", rekao je Klasnić jednom prilikom.

Problemi hrvatskog fudbalera počeli su još 2005. godine, u trenutku kada je bio na vrhuncu karijere. Klasnić je morao da ode na rutinsku operaciju slijepog crijeva, a tada još nije znao da postoje nepravilnosti u radu bubrega. Prethodno je dva puta prolazio detaljne lekarske preglede kod doktora Geca Dimanskog iz Bremena, kao i kod internista Manje Guhe i Hermana Holzitera, ali oni nisu uspjeli da otkriju problem.

Nakon postavljanja dijagnoze, prvi donor bila je majka. Međutim, organ se nije adaptirao, pa je osam nedjelja kasnije sve moralo ispočetka... Primio je očev bubreg sa kojim je skoro 10 godina živio, a onda je uslijedila i treća operacija. O svim dešavanjima u životu, Klasnić je često javno govorio. Kao neko ko je proživio agoniju, ko se i dalje bori, Klasnić je postao uzor ljudima sa sličnim problemom.

"Kada pričam sa ljekarima, oni mi kažu da medicina nije uspjela u tome da jedan transplantirani bubreg radi cijeli život. Ima i nekih koji su funkcionisali 25 godina, ali i ti ljudi su morali opet na transplantaciju", otkrio je Klasnić jednom prilikom u razgovoru za "Večernji.hr".

Doktori su kasnije procijenili da je za problem Klasnića trebalo da se zna kad je fudbaler imao 22 godine. S obzirom na to da su propusti bili ogromni, reprezentativac Hrvatske sad igra najvažniju utakmicu u životu. Momak rođen u Hamburgu otišao je u penziju sa 33 godine, a prije toga je nosio dres reprezentacije Hrvatske. Odigrao je 41 meč i postigao 12 golova.

