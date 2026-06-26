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Klop prekinuo intervju na pomen Švajnštajgera: "Nema šanse da vam odgovorim, odakle ste?"

Klop prekinuo intervju na pomen Švajnštajgera: "Nema šanse da vam odgovorim, odakle ste?"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Čuveni njemački trener Jirgen Klop nije dopustio da bude uvučen u priču o "rasizmu", pokrenutoj zbog kontroverzne izjave Bastijana Švajnštajgera.

Jirgen Klop odbio da komentariše rasistički ispad Bastijana Švajnštajgera Izvor: x.com/screenshot/ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty images / Profimedia

Njemački stručnjak Jirgen Klopnapustio je intervju u toku Svjetskog prvenstva u Americi kada su ga pitali da komentariše rasistički ispad Bastijana Švajnštajgera, bivšeg "srpskog zeta".

Jedan od najuspkešnijih trenera u istoriji evropskog fudbala nije hteo da govori o Švajnštajgergovoj rasističkoj izjavi da Obala Slonovače igra "afrički fudbal - pomalo divlji, pomalo netipičani i pomalo neuslovljen taktikom".

"Ne, ne, nema šanse da odgovorim na to pitanje. Svi vole da pričaju o tome, pa me dovodite u ovu situaciju, ali to nije moj posao, već je ovo ozbiljna tema. Ne znam čak ni šta je adekvatno reći u vezi sa tim. Za ljude iz Afrike to je jedna stvar, za druge je druga stvar", kazao je Klop.

"I iznenađuje me da ste iz Njemačke. To me baš iznenađuje", rekao je Klop cinično, okrenuo se i otišao.

Klop i Švajnštajger su komentatori na Svjetskom prvenstvu

Slavni trener stigao je na Svjetsko prvenstvo kao stručni komentator jedne TV kuće i radi u tandemu sa Tomasom Milerom, legendarnim asom reprezentacije Njemačke i Bajerna. Istovremeno, Švajntašjger je takođe analitičar i radi sa svojom dugogodišnjom partnerkom sa TV ekrana Ester Sedlaček.

Neobično je vidjeti Klopa u toj ulozi, s obzirom na to da je decenijama, sve do 2024. bio jedan od najboljih trenera na svijetu, dvostruki prvak Njemačke sa Borusijom Dortmund, osvajač Premijer lige i Lige šampiona sa Liverpom... Od odlaska sa Enfilda pretprošlog ljeta on se ipak nije vratio trenerskom poslu, već je funkcioner u Red Bulu, u kojem je direktor za globalni fudbal. 

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Tagovi

Jirgen Klop Bastijan Švajnštajger fudbal Mundijal 2026

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